Morire di maltempo: otto vittime

Furia del maltempo sull'Italia. Il Comitato Operativo, presieduto dal Capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, oltre a seguire l’evoluzione del maltempo in atto sul territorio nazionale, in raccordo con i rappresentanti delle Strutture Operative e con le Regioni, ha predisposto ogni azione necessaria a supporto delle autorità regionali interessate da situazioni emergenziali in atto e previste. Scuole chiuse oggi in molte città.

Maltempo, otto morti da nord a sud

Un vigile del fuoco volontario è morto a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano, travolto da un albero pericolante che stava provando a tagliare. E i soccorritori hanno recuperato il corpo di una donna a Dimaro (Trento), in Val di Sole, dove è esondato il torrente Meladrio: la donna è rimasta intrappolata nella sua abitazione sommersa da una imponente colata di fango e sassi. Le avverse condizioni e l'impraticabilità della zona hanno reso particolarmente difficili le operazioni di intervento

Sale così a otto il bilancio dei morti a causa del maltempo.

Due persone sono morte schiacciate nella loro auto a Castriocielo, in provincia di Frosinone, a causa di un albero abbattuto dal forte vento; un'altra persona ha perso la vita a Terracina (dove si è abbattuta una violenta tromba d'aria), sempre a causa di un albero caduto su una vettura in transito. Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita a Napoli mentre camminava, colpito da un albero abbattuto dal vento. Una donna è morta a causa del maltempo ad Albisola Superiore, in provincia di Savona: durante una tromba d'aria, è stata colpita da un oggetto - forse un cornicione - fatto volare dal vento. Una ulteriore vittima è stata poi registrata in serata, travolta da un albero a Feltre, in provincia di Belluno.

Il giovane di 21 anni, della provincia di Caserta, è morto schiacciato da un albero che gli è crollato addosso mentre camminava in via Claudio, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, 29 ottobre 2018. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno chiesto l'intervento del 118. Il ragazzo è stato portato nel vicino ospedale San Paolo dove però è deceduto. ANSA/CIRO FUSCO

Chiuso l'aeroporto di Genova

Tra le conseguenze di questa ondata di maltempo, a Venezia è stata registrata la quarta acqua più alta di tutti i tempi e su alcune strade statali si sono verificate limitazioni al transito; sulla A1 Milano-Bologna "veicoli scortati per allagamenti tra Piacenza e Bivio A1, diramazione Fiorenzuola", fa sapere 'Luce Verde' su Twitter. L'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova è chiuso almeno fino alle 14 di oggi a causa della mareggiata che ha portato detriti sulla pista di decollo e atterraggio. Tutti i voli sono cancellati. 5.000 interventi dei Vigili del Fuoco

Più di 5mila gli interventi compiuti dai pompieri chiamati da cittadini in difficoltà: per 3500 chiamate si è trattato di alberi caduti o pericolanti, la causa principale degli incidenti mortali. Vento record si è registrato in Liguria, con la punta massima a 180 chilometri orari rilevati dall'anemometro a Marina di Loano, nel savonese. Sempre sorvegliati speciali i fiumi, soprattutto in Veneto e Friuli, ma anche in Lombardia c'è allerta.

#Maltempo | confermata la previsione di marea per oggi #30ottobre con un punta massima di 110 cm alle ore 15.30.



➡️ Per tutti gli aggiornamenti segui: https://t.co/yXjJBleMAo pic.twitter.com/yxXSYleY1o — Comune di Venezia (@comunevenezia) 30 ottobre 2018

Le previsioni per martedì 30 ottobre

L'intenso ciclone che nelle ultime ore ha portato condizioni di severo maltempo su gran parte d'Italia, nel corso di martedì si allontanerà sull'Europa centrale. Il maltempo dunque allenterà la presa sulla Penisola, che tuttavia sarà 'in convalescenza' . Avremo infatti ancora residui rovesci o temporali sparsi soprattutto al Nord, regioni tirreniche e in particolare al mattino, con qualche fenomeno residuo anche altrove, specie in Sardegna e Salento, ma dove già faranno spazio delle ampie aperture, dicono da 3bmeteo.com.

I fenomeni comunque saranno meno diffusi e nel corso del pomeriggio o in serata tenderanno ad esaurirsi. Venti inizialmente ancora sostenuti o forti di Libeccio con raffiche di oltre 70-80km/h sulle tirreniche specie al mattino, ma in progressiva attenuazione nel corso della giornata. Mari molto mossi o agitati.

Mareggiata devasta le Cinque Terre

Dopo l'alluvione la mareggiata. A sette anni dal tragico evento del 25 Ottobre 2011 le Cinque Terre sono tornate a rivivere una notte di grande paura per una mareggiata senza precedenti nel mar Ligure di Levante con onde fino a oltre sette metri ed acqua salata spinta anche dal forte vento che intorno alla mezzanotte è entrata prepotentemente in vie e piazze di Monterosso, il capoluogo delle Cinque Terre, invadendo tutte le strade e i piani terra dei quali fortunamente per la massima allerta meteo disposta ieri dal Comune era stato disposto lo sgombero, l'evacuazione e il divieto per le persone di uscire di casa.



"Con le luci del giorno - dice ad Askanews il Sindaco di Monterosso Emanuele Moggia- faremo la conta dei danni. Ma credo siano già stimabili in alcune centinaia di migliaia di euro. Ci sono barche carcasse detriti sparse dappertutto. Quella di questa notte è stata una mareggiata di una violenza mai vista prima". I Vigii del Fuoco sono dovuti intervenire d'urgenza per il cedimento delle staffe della condotta del gas alla foce del torrente Morrione. Il parcheggio pubblico del quartiere balneare di Fegina non esiste più: è una piscina piena d'acqua e fango con barche rovesciate e detriti ovunque.