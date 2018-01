Maltempo, il vento forte spazza la Penisola: un morto a Crotone

Il maltempo fa una vittima a Crotone dove un uomo è morto cadendo dal tetto di un edificio. Giuseppe Talarico, questo il nome della vittima, era salito per controllare i danni provocati dal vento che aveva scoperchiato l'abitazione del fratello. L'uomo è stato subito soccorso, ma è deceduto prima di arrivare in ospedale.

E sempre a causa del maltempo a Roma si è sfiorata la tragedia: una tegola è caduta dal tetto del liceo Virgilio, forse complice il forte vento che sta spazzando la capitale, e ha colpito una studentessa 17enne. E’ successo in Lungotevere Tebaldi. La ragazza era in strada, davanti al liceo. E’ stata trasportata in codice giallo all’ospedale Bambino Gesù.

Maltempo, 140 interventi vigili del fuoco a Roma per forte vento

Sono 140 gli interventi dei vigili del fuoco a Roma e provincia a causa del forte vento: alberi, tegole, pali e cornicioni caduti. Le zone più colpite sono state la costa laziale, la parte interna della Provincia e del Comune di Roma. In particolare, circa 40 interventi sono stati di rimozione rami e alberi pericolanti, 20 per pali del servizio pubblico caduti, circa 30 verifiche per caduta tegole e cornicioni; il resto degli interventi per soccorso ordinario. In attesa circa 40 interventi ancora da effettuare.

Ma il vento forte non ha risparmiato le altre Regioni: in Toscana sull'isola d'Elba una donna è rimasta ferita dopo che un ramo di pino ha sfondato il parabrezza della sua auto. In Lombardia la statale 36 dello Spluga fra Teggiate e Madesimo è stata chiusa per una bufera di neve. E in Piemonte sono attese raffiche fino a 200 km/h.

L'ultimo bollettino della Protezione Civile parla di "venti localmente forti nord-occidentali su tutte le regioni, con raffiche di burrasca o burrasca forte sui settori litoranei, sulle Alpi, lungo i crinali appenninici e sui rilievi delle isole maggiori".