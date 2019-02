Lascia la nonna in casa senza riscaldamento: "Vendi casa o ti mando in manicomio"

Sono stati i vicini a dare l'allarme: tante volte, troppo spesso, avevano sentito grida e litigi provenire da un'abitazione in cui abitava una donna anziana con il nipote. Dopo un'attività investigativa i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un 44enne di Cerveteri per i reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia, ma quello che hanno scoperto i militari lascia davvero un senso di inquietudine.

L'uomo, intercettato dai militari, avrebbe infatti costretto l'anziana donna a restare in casa sola con i riscaldamenti e la corrente elettrica appositamente staccati, oppure lasciata all'esterno sola in giardino.

I Carabinieri hanno altresì accertato che la donna era stata minacciata e costretta ad aprire un conto corrente bancario cointestato con il nipote che aveva provveduto a fare tabula rasa dell'intero importo, pari a oltre 100mila euro.

Ma non sarebbe finita qui: l'uomo, pregiudicato, avrebbe inoltre minacciato di far rinchiudere in manicomio l'anziana donna se non avesse acconsentito di vendere l'abitazione di proprietà, rivolgendosi a un'agenzia immobiliare e fissando addirittura degli appuntamenti per farla vedere ai potenziali acquirenti.

L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari per i reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia.