Giovane mamma ha 50 arresti cardiaci: Katia salvata con un'operazione "da record"

Cinquanta arresti cardiaci in sei giorni. Katia, trentuno anni e mamma di un bimba di tre mesi, rischiava di morire. L'incubo era iniziato durante una vacanza a Napoli con suo marito Fabio. "Le cellule del mio cuore sono impazzite", ha raccontato la donna. I medici dell'ospedale del Mare di Napoli, in cui era ricoverata, hanno scritto una lettera al dottor Carlo Pappone, medico campano che da anni lavora a Milano, per chiedere un consulto. E' stato lui a rischiare il tutto per salvare Katia, come racconta Il Corriere della Sera, che è stata sottoposta poi a un intervento mai eseguito prima.

La giovane mamma è trasferita al Policlinico San Donato, grazie a un aereo militare messo a disposizione dalla Regione Campania con a bordo un team di rianimatori per affrontare con il defibrillatore i numerosi arresti cardiaci che si verificano durante il volo. Altri se ne verificheranno nel tragitto dall'aeroporto all'ospedale in ambulanza.

"La grave aritmia di Katia è una fibrillazione ventricolare provocata da alcune cellule impazzite nel sistema elettrico del cuore — ha spiegato il chirurgo al Corriere —. Bisogna eseguire un’ablazione particolare, difficile ma possibile. Bisogna raggiungere il punto esatto ed intervenire. L’operazione è eccezionale perché per agire ci sono solo pochi secondi a disposizione, tra una fibrillazione e l’altra. Nel mondo, questo intervento è già stato eseguito, ma il bersaglio era fisso e la fibrillazione era avvenuta in precedenza, nei giorni o nei mesi precedenti, consentendo dunque una precisa localizzazione del problema".

A pochi giorni dall'operazione tutto va perfettamente: Katia è uscita dal coma, non ha avuto nessuna conseguenza neurologica ed è pronta per tornare a casa, dove la aspetta la sua piccola. "Oggi vivo la mia nuova vita — la sua felicità —. E sono ancora incredula per tutto quello che mi è accaduto. Sono felice di avere la possibilità, insperata, di crescere mia figlia".

La notizia su MilanoToday