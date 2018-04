Rosa ritrova il cuore di suo figlio morto: "Così continuerò a volere bene al mio Ale"

Una storia a lieto fine, di quelle che fanno un po' piangere ma fanno anche bene al cuore. Rosa Bua ha trovato il ragazzo nel cui petto batte il cuore del figlio Alessandro, morto a 33 anni per un aneurisma. La donna aveva lanciato un appello tramite MilanoToday per ritrovare le persone che avevano ricevuto gli organi di Alessandro, anche se la legge garantisce loro il più completo anonimato.

Francesco, 43enne tecnico Apple di Sesto San Giovanni, ha deciso di farsi avanti, come racconta Carmine Ranieri Guarino su MilanoToday. Anche lui da tempo desiderava sapere di più sul cuore che aveva ricevuto grazie all'ultimo gesto d'amore di Rosa, che aveva assecondato la volontà di suo figlio di donare gli organi. A riconoscerlo nella descrizione delle operazioni era stata la sua compagna. Grazie al cuore di Alessandro, Francesco è tornato vivere dopo una "cardiomiopatia dilatativa degenerativa" che gli aveva ingrossato il cuore a dismisura e lo aveva costretto a maggio 2017 a impiantare un sistema di assistenza ventricolare.

Per il momento tra i due c'è stato solo un "abbraccio" telefonico. "Incontrare qualcuno che sapesse qualcosa sul mio donatore era un piccolo desiderio che avevo paura di realizzare perché temevo che lei potesse essere in qualche modo arrabbiata", racconta Francesco a MilanoToday. E invece nei sentimenti di Rosa non c'è spazio per la rabbia. "Mi sentirò in debito con lei per tutta la vita. Finalmente ho parlato con lei, ho parlato con una madre che mi ha trasmesso un amore estremo per suo figlio. Ho visto la sua forte volontà di poter conoscere chi aveva avuto il cuore di Ale e la sua grande preoccupazione è che il cuore di suo figlio fosse andato a una persona simile a lui".

Rosa e Francesco si sono parlati, lei gli ha detto tante cose di suo figlio. "Gli ho detto: 'Posso volerti bene?'", ha raccontato Rosa. E Francesco, naturalmente, ha detto di sì.

