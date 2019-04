Nonno ucciso sotto gli occhi del nipotino: le mamme del Rione Villa scrivono a Mattarella

Molto più che una semplice lettera, è un'accorata richiesta di attenzione quella di alcune mamme che si sono rivolte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Chiedono "una mobilitazione corale" e che "il Governo metta come priorità della sua agenda politica Napoli e la lotta alla criminalità". Loro sono le "mamme del Rione Villa" e Anna Riccardi, presidente della Fondazione Famiglia di Maria. San Giovanni a Teduccio, difficile quartiere della periferia orientale di Napoli. Lì due giorni fa c'è stato l'agguato nel quale è stato freddato il 57enne Luigi Mignano davanti al nipotino di 3 anni.

Mamme Rione Villa a Mattarella: "Abbandonate dallo Stato"

"Egregio Presidente - scrivono nella lettera pubblicata dal quotidiano Il Mattino - ci rivolgiamo a Lei perché è il Capo dello Stato, il garante della Costituzione, esempio di impegno e lavoro costante contro ogni forma di criminalità. Ci rivolgiamo a Lei, perché ieri ci siamo sentite abbandonate dallo Stato, da chi avrebbe dovuto garantire la sicurezza e la legalità. Ci rivolgiamo a Lei, perché a San Giovanni a Teduccio, periferia est della città di Napoli, alle ore 8.45, nei pressi di un cancello della scuola, tanti colpi di pistola hanno ammazzato un uomo e ferito un secondo, sotto gli occhi innocenti di un bambino di 3 anni! Sotto gli occhi di una comunità, alunni, docenti, dirigenti scolastici, associazioni, parrocchie, genitori che quotidianamente rappresentano il 'vero esercito della bellezza'".

"Mentre scriviamo, tante sono le emozioni: dolore, rabbia, a volte paura, ma anche speranza e fiducia in Lei che non crediamo ci abbandonerà. Non possiamo tirarci indietro, dobbiamo avanzare insieme - si legge ancora nella missiva - per cambiare il volto di questa periferia dove l'assenza dello Stato rafforza la criminalità". Lo Stato, scrivono le mamme del Rione Villa, "è il sostantivo più volte ripetuto in queste ultime ore, però accompagnato dall'aggettivo 'assente'. Ed è proprio così, lo Stato è assente se si spara alle 8.45 davanti ad una scuola. Ci sentiamo invisibili, barcolliamo tra le incertezze se noi mamme ci chiediamo se sono ancora sicure le strade per accompagnare i nostri figli a scuola, in Fondazione Famiglia di Maria o in parrocchia. Le associazioni, le parrocchie e anche gli studenti ci sono sul territorio, fanno 'cose belle e concrete', spesso si sostituiscono allo Stato. Ma è giusto? Questo recita la nostra Costituzione? Crediamo che in periferia non si possa rinunciare ad essere liberi".

"Napoli sta cambiando ma serve mobilitazione di tutti"

Napoli, prosegue la lettera, "sta cambiando e vuole cambiare. Non possiamo farlo da soli. E arrivato il momento di una vera sfida, di una mobilitazione corale, che il Governo metta come priorità della sua agenda politica Napoli e la lotta alla criminalità. Sono anni di passerelle e promesse, è il tempo dei fatti, come dicevano i nostri nonni 'le chiacchiere non riempiono le pance'". " Investimenti culturali, prevenzione sociale, sicurezza, serve una strategia nazionale condivisa per far crescere il seme della giustizia sociale. Serve lavoro che sottragga braccia alla camorra. Dove sono gli agenti promessi da Salvini? Venite a 'sporcarvi le mani sul territorio', a sradicare le illegalità quotidiane. Caro Presidente Mattarella, non ci abbandoni, accolga il nostro appello. Lo Stato c'è se fa la sua parte. Grazie, Presidente Mattarella, per fortuna che c'è Lei", conclude la lettera.