"Vuoi salire in auto con me?": tenta di adescare un bambino, è caccia all'uomo

E' caccia all'uomo che ha cercato di abbordare un bambino di undici anni cercando di convincerlo a salire in macchina con lui. E' successo intorno alle 14.30 di ieri in via Galletti a Acqua dei Corsari, a Palermo. Sull'episodio sta indagando la polizia, che ha avviato le ricerche sulla scorta dei pochi indizi raccolti sul posto, come scrive Riccardo Campolo su PalermoToday.

Il bambino, dopo essere stato avvicinato dall'uomo a bordo di una Volkswagen Golf, che gli ha chiesto: "Vuoi venire in auto con me", ha avuto la prontezza di allontanarsi rapidamente e cercare rifugio in un distributore di benzina. Il dipendente della Q8 che ha visto arrivare l'undicenne ha raccontato il fatto a PalermoToday. "E' arrivato visibilmente spaventato e bianco in faccia. Mi ha detto: "Oggi sto qui con te". Gli ho chiesto cosa fosse successo e mi ha riferito di essere stato avvicinato da un uomo che voleva che lo seguisse a bordo della sua auto. L'ho intravista appena, avrà avuto una cinquantina d'anni. A quel punto l'ho tranquillizzato, gli ho chiesto se i suoi genitori fossero a casa e l'ho accompagnato".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il dipendente del distributore di carburante, mentre ascoltava il racconto del bambino, ha gettato l'occhio verso l'auto non riuscendo però a scorgere il numero di targa. "Si era appostato a una decina di metri. Credo si sia reso conto che non poteva più muoversi indisturbato e si è allontanato di corsa", ha spiegato a PalermoToday. Nel frattempo qualcuno aveva allertato la polizia che ha inviato sul posto quattro volanti per avviare le ricerche. Gli agenti, dopo aver sentito i testimoni, hanno chiesto l'acquisizione delle immagini di alcune telecamere che potrebbero avero ripreso il passaggio della Golf, la targa o il volto dell'uomo.

La vicenda ha scosso un po' il quartiere e in molti si sono attivati per cercare di fornire qualche indizio utile agli investigatori. Tra questi un residente che ha controllato le riprese del suo sistema di videosorveglianza (video allegato). I suoi "occhi elettronici" puntati sulla strada, però, hanno immortalato solo la sosta dell'uomo durata appena un minuto, il tempo necessario per rendersi conto che qualcuno sarebbe intervenuto da lì a poco rovinando i suoi piani.

La notizia su PalermoToday