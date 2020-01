Il dramma dei 400 lavoratori Ex Embraco: "Senza stipendio e tredicesima siamo in stato di povertà"

Natale senza stipendio né tredicesima per i 409 lavoratori dell'Ex Embraco, che oggi sono scesi in piazza per manifestare ancora una volta davanti al palazzo della Regione Piemonte a Torino.

"Siamo senza una lira e siamo dentro la povertà, grazie tanto ai politici che ci hanno abbandonato". "Noi vogliamo il lavoro, non la cassa integrazione. Siamo in quella fascia d'età che non è giovane e neppure vecchia e a noi il lavoro non lo dà nessuno. "La mia fortuna è che non ho nessuno da mantenere, ma per chi ha una famiglia e dei figli sono cavoli amari". "Ho visto la gente piangere perché non aveva soldi per pagare il mutuo o le bollette". Queste alcune delle voci raccolte dai microfoni di TorinoToday durante la manifestazione.