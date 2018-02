"Sabato caldo" con cortei ad alta tensione: scontri a Milano, a Roma la sinistra con l'Anpi

Migliaia di agenti schierati a Roma, Milano e Palermo per le manifestazioni di questo ultimo sabato prima delle elezioni. Dal Viminale, che ha mobilitato migliaia di uomini per vigilare sulle manifestazioni previste, è arrivato anche l'appello ad "abbassare i toni" della campagna elettorale.

"Sabato nero" e antifascisti a Milano

Intorno alle 15.30, scontri tra manifestanti antagonisti e forze dell'ordine. Gli agenti hanno impedito l'inizio di un corteo diretto vereso il centro città da largo La Foppa, dove si erano radunati alcuni manifestanti per contrastare la presentazione, nella vicina via Beltrami, dei candidati alle elezioin del movimento di estrema destra Casapound. Ci sono state alcune cariche contro i presenti, con lacrimogeni e manganelli. Contuse diverse persone alla testa del corteo.

Da Porta Venezia via al corteo dei sostenitori della Lega, fino in piazza Duomo, per il comizio del segretario Matteo Salvini (ma il governatore Roberto Maroni ha dato forfait). "Siete uno spettacolo, è una piazza di pace, di dialogo, di serenità e di futuro. La violenza non ci appartiene, la violenza non ha mai risolto nulla e il primo applauso lo voglio fare alle forze dell’ordine", ha detto Matteo Salvini, aprendo il comizio. "Mi chiedo se questo antifascismo rabbioso sfogato nelle piazze non sia un’arma di distrazione delle classi dominanti per veicolare il dissenso", ha aggiunto citando Pier Paolo Pasolini e chiudendo poi con un giuramento ai militanti: "Mi impegno e giuro di essere fedele al mio popolo, 60 milioni di italiani, di servire con onestà e con coraggio, di applicare davvero quanto previsto dalla Costituzione italiana da molti ignorata rispettando gli insegnamenti contenuti in questo sacro Vangelo. "Io lo giuro, lo giurate insieme a me? Andiamo a governare, riprendiamoci questo Paese", ha concluso.

Un gruppo di studenti antifascisti che a Milano, in piazza Cairoli, ha tentato un blitz, nel luogo dove è previsto il comizio elettorale di Casapound. I ragazzi sono saliti sul monumento in piazza e la polizia li ha fatti scendere. Non si registrano feriti, ma solo qualche lieve contuso.

Sempre a Milano, in mattinata hanno sfilato in via Padova - una delle vie simbolo della multiculturalità - i rappresentanti di Fratelli d'Italia. Oltre a Giorgia Meloni, erano presenti anche alcuni dei politici più noti del partito: Riccardo De Corato, Daniela Santanché e Ignazio La Russa, coinvolto in un piccolo tafferuglio con alcuni contro-manifestanti. Gli attivisti hanno sfilato dietro a uno striscione tricolore di 250 metri "per esprimere solidarietà agli italiani abbandonati dal sindaco Giuseppe Sala", come ha spiegato De Corato.

Quattro cortei a Roma

Ben quattro le manifestazioni in programma per le strade della Capitale. Alle 14 è partita la manifestazione indetta dall'Anpi, con il corteo in movimento da piazza della Repubblica a piazza del Popolo. Partecipano anche la presidente della Camera e candidata di LeU Laura Bodrini e Walter Veltroni. I due si sono messi alla testa del corteo affianco a Maurizio Martina, Pierluigi Bersani, Nicola Fratoianni e la leader della Cgil, Susanna Camusso.

In piazza del Popolo sono arrivati anche il premier Paolo Gentiloni e il segretario del Pd Matteo Renzi.

A piazza del Popolo è stato allestito un palco. A presentare la manifestazione, con letture, musica e interventi, l’attore Giulio Scarpati. Il programma del pomeriggio inizia con due brani musicali dei Modena City Ramblers. Poi la lettura, da parte di studenti e studentesse, di lettere e racconti di partigiane e partigiani e il videomessaggio della senatrice a vita Liliana Segre. Al termine ancora letture della Resistenza e quindi l’intervento di Ella, una giovane rifugiata nigeriana. Dopo di lei, un video sulle leggi razziali volute dal fascismo, poi ancora letture e l’intervento finale di Carla Nespolo, presidente nazionale dell’Anpi. La manifestazione si è chiusa con la piazza che ha intonato "Bella Ciao".

In piazza di Porta San Giovanni sit in dei No vax, mentre dall'Esqulino, parte il corteo dei Cobas fino in piazza Madonna di Loreto. Dalle 18 fino alle 20 la manifestazione presso i giardini di piazza Vittorio di Fratelli d'Italia. In periferia, lontani quindi dal centro, i Movimenti Antagonisti capitolini in presidio presso la sede del Centro di Permanenza per i Rimpatri di Ponte Galeria.

Due cortei a Palermo

Antifascisti e militanti di Forza Nuova in piazza a Palermo. Alle 16.30 via alla marcia anfifascista organizzata da Potere al Popolo da piazza Verdi fino a Palazzo delle Aquile, con il comizio alle 18.30 il leader nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore, in piazza Croci.

Piazza Verdi è il luogo scelto da centri sociali, proletari, comunisti, sindacati, Arci, Anpi e altri esponenti della sinistra. L'appuntamento è davanti al teatro Massimo per dire "no" al fascismo: i manifestanti poi si sono mossi verso Palazzo delle Aquile, "accompagnati" da poliziotti in borghese e in assetto antisommossa. Ingenti le misure di sicurezza adottate per evitare ogni forma di contatto con gli esponenti di Forza Nuova.

Un comizio, quella della formazione di destra, arrivato a distanza di pochi giorni dall'aggressione da parte di otto ragazzi al leader di Fn di Palermo Massimo Ursino. Proprio Ursino, al culmine di un lunghissimo pomeriggio, ha rotto il silenzio: "Non siamo violenti, facciamo politica attiva al servizio degli italiani. Non ho mai avuto paura, continuo a non averne. Sto bene e sono sempre stato bene".