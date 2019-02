Finti manifesti funebri per i migranti ma con i cognomi locali: shock in città

Leonardo Fappani, di anni 8. Emiliano Plodari, di anni 12. Tiziano Piovani, di anni 27. Questi sono solo alcuni dei nomi riportati sui finti manifesti funebri dedicati ai migranti comparsi sui muri a San Paolo, comune alle porte di Brescia nella notte tra domenica e lunedì. Una cinquantina in tutto, affissi nei punti strategici della cittadina, davanti a scuole, chiesa e vicino al mercato.

Manifesti shock per i migranti a San Paolo (Brescia)

Sui manifesti ci sono nomi inventati di bambini, giovani e non solo, ma con cognomi identici a quelli di molti che abitano nella Bassa e sotto ogni nome frasi ad effetto come: "Addolorati nessuno ne dà il triste annuncio. I funerali si svolgeranno nel mar Mediterraneo" oppure passi dal Vangelo: "Ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito".

Sono in corso indagini per identificare gli autori dei manifesti, che nel frattempo sono già stati fatti rimuovere. L'iniziativa provocatoria, che per il momento non è stata rivendicata, sta facendo discutere dato che, come scrive BresciaToday, a San Paolo e pure nei comuni limitrofi, da giorni, non si parla d’altro. Nei bar, come sui social, il paese si divide: da un parte chi comprende e apprezza il gesto, dall’altra chi lo ritiene solo un’idiozia. Tra questi ultimi c’è pure il primo cittadino del paese, Giancarla Zernini che, in un’intervista rilasciata al Giornale di Brescia, lo ha definito “Una grande sciocchezza”.