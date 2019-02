Il messaggio audio di Manuel Bortuzzo: "Tornerò più forte di prima"

Manuel Bortuzzo, il nuotatore ferito e rimasto paralizzato, parla per la prima volta dopo la sparatoria di sabato sera e lo fa con un messaggio audio dall'ospedale San Camilo di Roma.

"Come potete sentire sto bene. Non mi aspettavo tutto questo, mi avete fatto emozionare. Come potete sentire dalla voce sto bene, non mi aspettavo tutto questo calore da parte vostra, veramente mi avete fatto emozionare tutti, se potessi vi abbraccerei uno a uno, tutti quanti, io adesso vado avanti per la mia strada e vedrete che torno più forte di prima, a presto ragazzi, tutti quanti, grazie, un abbraccio".