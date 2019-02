Manuel Bortuzzo e il bacio con la fidanzata sui social: "Ci prenderemo tutto"

“Ci prenderemo tutto”: poche e semplici parole, allegate alla foto di un bacio. Con questo scatto Manuel Bortuzzo ha voluto celebrare il giorno di San Valentino insieme alla sua fidanzata.

La foto è stata scattata nella stanza dell'Ospedale San Camillo di Roma, dove il nuotatore è ricoverato dopo essere stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco durante una sparatoria nel quartiere romano Axa. A contorno del tenero bacio un palloncino rosso a forma di cuore e due peluche.

“Manuel tornerà a nuotare”

Un nuovo segno positivo sulle condizioni del giovane nuotatore, che arrivano dopo le parole rilasciate a 'Non è l'Arena' dal papà di Manuel: “ Risponde a tutti gli amici di piscina dicendo che lui tornerà in acqua, farà più fatica a prenderli, ma li prenderà. Questa mattina ho sentito Manuel che mi ha detto: 'Papa' andiamo avanti'. E' forte, tanto forte".

Nei giorni scorsi era stato lo stesso Manuel, attraverso un audio condiviso su Facebook dalla pagina 'TutticonManuel', a rassicurare tutte le persone che da quella maledetta notte lo hanno supportato con auguri e messaggi di conforto: "Ciao a tutti ragazzi, qui è Manuel che vi parla. Come potete sentire dalla voce sto bene, non mi aspettavo tutta questa calorosità da parte vostra - dice in un messaggio, registrato dal presidente della Federnuoto Paolo Barelli e postato su 'TutticonManuel' -. Mi avete fatto emozionare tutti". "Se potessi vi abbraccerei uno a uno tutti quanti - conclude -. Io vado avanti adesso per la mia strada. Vedrete che torno più forte di prima".