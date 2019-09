Manuel Bortuzzo, sentenza rinviata. La difesa: "Marinelli e Bazzano non volevano uccidere"

È stata rinviata al 9 ottobre la sentenza del processo che vede Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano sul banco degli imputati per il tentato omicidio di Manuel Bortuzzo, il 19enne romano raggiunto da un colpo di pistola al fianco la notte tra il 2 e il 3 febbraio scorso, e della sua fidanzata Martina Rossi.

Il responso era atteso per oggi, ma il giudice ha scelto il rinvio per eventuali controrepliche dell'accusa. Nel corso dell'udienza che si è tenuta oggi a Piazzale Clodio, i due avvocati della difesa, hanno ribadito che i loro assistiti "non spararono per uccidere", chiedendo al giudice di riconoscere le attenuanti generiche. Secondo la difesa "la ricostruzione della dinamica dei colpi" mostrerebbe infatti che i proiettili non vennero esplosi "con quella intenzione".

I legali hanno così ribattuto alle accuse mosse dal sostituto procuratore Elena Neri che ha chiesto 20 anni di carcere. Ai due viene infatti contestata anche l'aggravante della premeditazione e dei futili motivi.

Il tentato omicidio di Manuel e Martina

Il tragico ferimento di Manuel avvenne poco dopo una rissa fra decine di persone all'Irish pub di piazza Eschilo, nella quale furono coinvolti Marinelli e Bazzano, che inizialmente fuggirono e poi tornarono sul posto in motorino per vendicarsi.

Marinelli, che era seduto dietro, sparò un colpo di pistola, colpendo alla schiena Bortuzzo. Il giovane nuotatore, e la fidanzata, non c'entravano nulla con quella la lite al pub. I due aggressori di Acilia, che erano fuggiti dopo lo sparo, per poi consegnarsi alle forze dell'ordine, hanno scelto il rito abbreviato.

L'avvocato Massimo Ciardullo, legale di Bortuzzo, ha chiesto un maxi risarcimento di 10 milioni di euro: "Una sentenza severa per Manuel già c'è stata: la consulenza medica che ha sancito per lui la paralisi delle gambe". Il 9 ottobre sarà il giorno della verità.