Manuel Bortuzzo torna a nuotare: una bracciata dietro l’altra, con forza e determinazione

Il giovane nuotatore rimasto paralizzato dopo essere stato ferito in una sparatoria a Roma è tornato in corsia e lancia un messaggio ai colleghi campioni Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri: “Vi sfido in un 50 stile, quando volete”