Manuel Careddu, fermata una sesta persona: "Ha aiutato a nascondere il corpo"

C'è una sesta persona fermata nelle indagini sull’efferato delitto del lago Omodeo: è N.C., 21 anni, di Ghilarza. Secondo gli inquirenti il giovane non avrebbe preso parte materialmente all’omicidio di Manuel Careddu, ma sarebbe coinvolto nella fase dell’occultamento del cadavere.

Manuel Careddu, 18 anni, di Macomer (Nuoro) era scomparso nel nulla lo scorso 11 settembre. Un mese più tardi il suo cadavere è stato trovato sepolto sotto mezzo metro di terra in un campo: Manuel era stato ucciso brutalmente la sera stessa della scomparsa nei pressi del lago Omodeo.

Le indagini sono arrivate a un punto di svolta quando un dialogo è stato captato con una microspia inserita per altre indagini sull'auto di un uomo. In manette sono finiti i 20enni M.S., C.F. e R.C.: coinvolti anche due minorenni. Messi sotto torchio i cinque hanno confessato, con dettagli raccapriccianti. Le accuse sono gravissime: omicidio premeditato e occultamento di cadavere.

Careddu fu ucciso dalla banda dei cinque giovanissimi per aver chiesto il pagamento di un debito di poche centinaia di euro per una fornitura di marijuana. Le intercettazioni della microspia avevano accertato la presenza di una sesta persona. Il 21enne fermato ieri dopo il ritrovamento del corpo devastato di Careddu si era fatto visitare in ospedale per un malessere. Gli inquirenti stavano ormai stringendo il cerchio.

Secondo gli inquirenti N.C., ha passato la notte del delitto al bar con due della "banda" che ha compiuto l'omicidio. Gli avevano raccontato tutti i particolari di quanto successo sulle rive dell'Omodeo e lui la mattina seguente avrebbe aiutato a nascondere altrove il corpo del diciottenne di Macomer, in una zona isolata di campagna.