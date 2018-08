Manuela Bailo, uccisa e poi sepolta: l'atroce verità che emerge dall'autopsia

Manuela Bailo non sarebbe morta sul colpo: potrebbe essere morta per soffocamento. Emergono le prime indiscrezioni dall'autopsia effettuata ieri sul corpo della 35enne bresciana, scomparsa da casa il 28 luglio scorso e ritrovata morta lunedì ad Azzanello nelle campagne cremonesi, uccisa dal suo amante Fabrizio Pasini. La frattura alla base del cranio, rilevata con una Tac, non sarebbe la causa del decesso.

Da capire ora se la donna sia morta per un'emorragia provocata da una possibile caduta oppure per strangolamento. Manuela Bailo potrebbe essersi ferita cadendo dalle scale, come ha confessato il collega della Uil Fabrizio Pasini, in carcere per omicidio e occultamento di cadavere. Il decesso però è stato causato da ragioni ancora sconosciute: c'è qualche sospetto di segni sulla giugulare, ma il cattivo stato di conservazione del cadavere non permette di appurare uno strangolamento. Serviranno altri approfondimenti per capire come e quando sia morta Manuela. "E' stato un incidente – ha ammesso Pasini ai carabinieri che lo attendevano di ritorno dalle ferie ad Alghero con la famiglia –. L'ho spinta dalle scale durante una lite e poi ho perso la testa".

Omicidio Manuela Bailo: le ultime notizie sulle indagini

"Mi hanno detto che non sei andata al lavoro. Spero tu stia bene". Questo il messaggio che Fabrizio Pasini avrebbe mandato a Manuela Bailo dal suo cellulare, la mattina del 30 luglio scorso: forse sperava così di depistare gli inquirenti, di sviare i sospetti nei suoi confronti che prima o poi sarebbero arrivati. A ragione: in quel momento infatti il sindacalista della Cisl di Brescia aveva già nascosto il cadavere della giovane donna nel portabagagli della sua automobile. Lo stava portando ad Azzanello, nel Cremonese, dove poi lo seppellirà in una ex vasca per liquami, coprendolo con fogliame e lamiere.

Altri dettagli emergono a margine delle prime dichiarazioni del 48enne Pasini, in carcere con l'accusa di omicidio e di occultamento di cadavere. Si sarebbe dichiarato pentito per l'accaduto, e avrebbe ribadito di non aver mai voluto uccidere Manuela volontariamente. La donna, a detta di Pasini, sarebbe caduta rovinosamente dopo una spinta, a seguito di un litigio, e avrebbe sbattuto la testa. La versione dell'incidente e basta non convince fino in fondo: non spiegherebbe infatti il prosieguo della vicenda, il cadavere nascosto in un sacco nero e portato lontano, le false dichiarazioni agli inquirenti e i messaggi mandati dal telefono di Manuela.

Il luogo in cui è stato ritrovato il corpo di Manuela Bailo ad Azzanello, in provincia di Cremona, 20 agosto 2018 ANSA/ FILIPPO VENEZIA