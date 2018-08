Uccisa e messa in un sacco della spazzatura, poi la vacanza con moglie e figli

"Abbiamo litigato, l'ho spinta ed è caduta dalle scale: ma non l'ho fatto apposta, e quando è morta ho perso la testa", avrebbe detto agli inquirenti. Poi il cadavere nascosto in un sacco della spazzatura e sepolto in una vasca che un tempo era piena di liquami. Lasciato lì a marcire per 23 giorni consecutivi, dal sabato pomeriggio in cui la ragazza è scomparsa: Manuela Bailo è morta poche ore dopo essere uscita di casa, uccisa dall'uomo sposato con cui aveva una relazione, il sindacalista della Uil Fabrizio Pasini, 48 anni di Ospitaletto. Proprio a Ospitaletto la giovane Manuela Bailo (35 anni di Nave, scomparsa dal 28 luglio, il giorno del suo omicidio) sarebbe stata uccisa.

L'uomo è stato fermato domenica sera, appena rientrato nel bresciano dopo essere andato in ferie in Sardegna con moglie e figli. La confessione è stata confermata lunedì mattina, da una nota a firma del procuratore capo Tommaso Buonanno: "Nelle fasi preliminari delle operazioni l'indagato ha inteso rendere dichiarazioni confessorie aventi ad oggetti l'omicidio di Manuela Bailo". E ancora: "E' stato interrogato domenica notte dal magistrato titolare delle indagini, in presenza del difensore d'ufficio. All'esito dell'interrogatorio, l'indagato ha partecipato a un sopralluogo ad Azzanello, provincia di Cremona, indicando il luogo di occultamento del cadavere. Sono in corso ulteriori e approfonditi accertamenti tesi a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, e pertanto le indagini non possono dirsi concluse".

Si indaga sul movente e sulla dinamica dell'omicidio, scrive BresciaToday. Intanto Pasini è in stato di fermo, oltre all'omicidio è accusato di occultamento di cadavere. L'avrebbe caricata in macchina, subito dopo la sua morte. Ha raggiunto la campagna cremonese dove spesso giocava a soft-air con gli amici. Non è ancora chiaro come abbia fatto a varcare la soglia del fondo chiuso di Azzanello dove poi è stata grossolanamente sepolta Manuela Bailo. L'ha gettata in questa vasca, avvolta nella plastica nera, poi ha coperto il buco con delle vecchie lamiere. E' stato lui a raccontare ai carabinieri dove era stata sepolta. Ma i cani dei militari stavano già annusando una pista in zona, come confermato da alcuni residenti.

Indagini serrate, non facili, ma che da qualche giorno avevano chiuso il cerchio. Le immagini delle telecamere cittadine l'hanno inquadrato mentre transitava in auto a Brescia insieme a Manuela. Le celle telefoniche li hanno intercettati insieme, nello stesso edificio, nella casa di Via Allende a Ospitaletto. Poi l'automobile della giovane, la sua Opel Corsa grigia: è stata ritrovata già il 7 agosto scorso, ma nessuno ha fatto trapelare la notizia. Tutto intorno una tragedia terribile, e il suo triste epilogo. Fabrizio Pasini la sera stessa dell'omicidio sarebbe andato a cena insieme a vecchi amici. Pochi giorni dopo è poi partito per le ferie, in Sardegna con la sua famiglia.

Il sindaco di Nave ha annunciato che verrà proclamato il lutto cittadino.

Il luogo in cui è stato ritrovato il corpo di Manuela Bailo ad Azzanello, in provincia di Cremona, 20 agosto 2018 ANSA/ FILIPPO VENEZIA