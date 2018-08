Manuela Bailo, in un video le ultime ore prima dell'omicidio

Prima la misteriosa scomparsa, poi le ricerche, i sospetti, fino alla terribile verità: Manuela Bailo è stata uccisa. Mancano ancora molti dettagli da definire, ma il delitto che negli ultimi giorni ha sconvolto il bresciano comincia a delinearsi. Nella giornata di ieri, venerdì 24 agosto, i carabinieri di Brescia hanno diffuso un video che mostra Manuela Bailo prima che venga uccisa dal reo confesso Fabrizio Pasini.

Le riprese sono state effettuate da un apparecchio situato nella villetta dei vicini di casa della madre di Pasini, in via Allende a Ospitaletto. Nel primo spezzone, registrato alle 3.57 della notte tra il 28 e il 29 luglio, si vede Manuela che, scesa dall'auto di Pasini, lo aspetta mentre parcheggia. I due erano appena stati all'ospedale Civile a causa della frattura di una costola patita dall'uomo che, a detta sua, sarebbe caduto.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Nel secondo spezzone di filmato l'unico soggetto che si vede è Pasini, ripreso alle 6.15 mentre, a torso nudo (la camicia, intrisa di sangue, l'ha buttata in un cassonetto), risale in macchina per tornare dalla moglie. Tra le due riprese, l'omicidio di Manuela. Un incidente come afferma Pasini? Il procuratore capo di Brescia, Tommaso Buonanno: “Ha avuto una lucidità mentale in netta contrapposizione con l'ipotesi dell'incidente. Si è preso tutto il tempo per impacchettare il corpo della ragazza e trasportarla nel Cremonese, dove già aveva individuato il luogo dove occultare il cadavere”.

“Ho bisogno di mare e relax”: l'amante dopo l'omicidio

Una vacanza al mare, con moglie e figli, per rilassarsi: il tutto con il cadavere di Manuela ancora caldo, chiuso in un sacco e nascosto in una cascina del Cremonese. A distanza di cinque giorni dalla confessione di Fabrizio Pasini, emergono particolari che rendono la vicenda ancor più raccapricciante.

In un'intervista pubblicata su "Il Giorno", il segretario provinciale della Uil di Brescia, Mario Bailo (solo una coincidenza che abbia lo stesso cognome di Manuela) ha rivelato il contenuto del colloquio che ebbe con Pasini il giorno giovedì 2 agosto, prima che quest'ultimo - espulso ufficialmente dalla Uil a seguito di quanto successo - partisse con moglie e figli per la Sardegna.