Marco Boni, scartata la pista del suicidio: le due ipotesi sulla scomparsa

Sono due le ipotesi possibili sulla scomparsa di Marco Boni, il 16enne di Tione di cui non si hanno notizia dallo scorso 16 febbraio. La prima, quella più drammatica, è quella di un tragico incidente; la seconda è che Marco sia ancora vivo e che si sia nascosto. E' quanto ha dichiarato al programma di Rai 3 "Chi l'ha visto?" il vicequestore di Trento Salvatore Ascione, spiegando che dalle indagini non sono emersi elementi che possano far pensare ad un suicidio.

Il ragazzo è stato avvistato per l’ultima volta a Riva del Garda (Trento), città dove frequenta il liceo classico: le ultime immagini, registrate da una videocamera all'imbocco della Ponale, ex strada panoramica sul Garda ora chiusa al traffico e trasformata in sentiero, lo mostrano mentre percorre il sottopasso che porta ad una terrazza a picco sul lago. Che fine ha fatto Marco? Nei giorni scorsi i sommozzatori della Polizia di Stato di La Spezia hanno scandagliato le acque del lago sotto la Ponale, ma del ragazzo non c’era traccia.

Secondo TrentoToday pochi minuti prima si vede un uomo imboccare la stessa via. Le immagini mostrano l'uomo che ritorna sui suoi passi, mentre del ragazzo si perdono le tracce. L'uomo è stato sentito dalla Polizia: ha detto di aver scambiato qualche parola con il ragazzo, sulla terrazza panoramica, e di essersene andato lasciandolo lì.

"Restiamo sull'ipotesi iniziale che è quella di un tragico incidente - ha detto Asciole al giornalista della trasmissione Rai - l'altra ipotesi è che si sia nascosto. Il suicidio è un'eventualità che non voglio nemmeno prendere in considerazione, avendo un figlio più o meno della sua età. Gli elementi che abbiamo raccolto non ci fanno propendere per questa ipotesi, preferisco pensare che Marco sia vivo e che lo troveremo".

