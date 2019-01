Marco, scomparso nel nulla dieci anni fa: ritrovato lo zaino, riprendono le ricerche

Il giallo è stato a lungo seguito in passato anche dal programma "Chi l'ha Visto?". In un decennio, nessuna traccia, nessuna segnalazione. A dieci anni dalla scomparsa di Marco Capuzzo è stato ritrovato al Passo del Ballino il suo zaino. Il giovane, 35 anni, svanì letteralmente nel nulla il 13 aprile del 2009. Capuzzo aveva parcheggiato la sua auto al Passo per fare un escursione fino al Dosso della Torta insieme al suo cane.

Marco Capuzzo, scomparso nel nulla 10 anni fa

Marco Capuzzo, 35enne originario di Cognola di Trento, era svanito nel nulla il giorno di Pasquetta del 2009: stava facendo una passeggiata tra i boschi nella zona tra Fiavè e Tenno, in provincia di Trento. Con lui c'era il suo cane, Capuzzo ben conosceva la zona e il passo del Ballino: sua madre era originaria di quelle parti. Era una fredda giornata di aprile, c'era ancora la neve.

L'allarme scattò quando non tornò a casa in serata. Vane tutte le ricerche, mentre il suo fedele cagnolino era tornato proprio nel punto in cui Marco aveva parcheggiato l'auto. L'ultimo a vedere Marco era stato un contadino che lavorava a poca distanza dal luogo in cui il 35enne lasciò l'auto. Da quel momento, nessuna traccia. Fino a poche ore fa.

Riprese le ricerche di Marco Capuzzo

A ritrovare lo zaino è stato un uomo del posto, che all'epoca partecipò alle ricerche. La macchina delle ricerche si è subito messa in moto e nell'area sono operativi Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Nucleo droni. Lo zaino è stato riconosciuto dalla sorella che abita a Cognola, che non ha dubbi: quello zainetto blu è quello del fratello. Lo zaino è in buone condizioni, probabilmente perché rimasto a lungo in una zona riparata; forse è stato poi spostato da un animale.

Ora quindi le ricerche sono ripartite e vengono eseguite anche con l'uso dei droni. L'obiettivo è restituire alla famiglia i resti dell'uomo, e chiudere così un doloroso giallo durato troppo a lungo.

La scheda di Marco Capuzzo sul sito di "Chi l'ha visto?"