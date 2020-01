Tragedia in montagna, finanziere muore durante un'esercitazione

Un finanziere del Soccorso Alpino di Entrèves, in Valle d'Aosta, Marco Musicihini, di 42 anni, ha perso la vita nel pomeriggio di lunedì 20 gennaio durante una esercitazione che stava svolgendo insieme a cinque compagnia sul Monte Rosso di Vertosan, a quota 2940 metri di altezza.

Valle d'Aosta, incidente in montagna: morto il maresciallo Marco Musichini

Dai primi accertamenti l'uomo sarebbe scivolato in una zona impervia per circa 150 metri terminando la caduta ai piedi di un salto di roccia. Il medico di servizio in elisoccorso non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata portata all'obitorio di Aosta.

La dinamica dell'incidente, avvenuto intorno alle 13, non è ancora stata chiarita: il maresciallo Musichini era l'ultimo della fila a scendere dalla vetta e i suoi compagni lo hanno visto mentre stava precipitando. Musichini, marito e padre di una ragazzina di 14 anni era originario di Arcinazzo, in provincia di Frosinone. Da 15 anni si era stabilito in Valle d'Aosta per entrare nel Soccorso Alpino.