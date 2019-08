Migranti, nessun porto per la "nave dei bambini": c'è la firma di Toninelli e Salvini

Quella tra mercoledì e giovedì è stata la prima notte sulla nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans per un centinaio di naufraghi salvati in alto mare dai volontari della piattaforma umanitaria. Tra loro anche 22 bambini piccoli e 26 donne. Ieri sera i ministri Salvini, Trenta e Toninelli hanno firmato il divieto di ingresso in acque territoriali della nave.

Mare Jonio in navigazione verso Lampedusa

"Le circostanze dell'intervento e il modus operandi della nave 'Mare Jonio', simile a quello tenuto in precedenti analoghe occasioni, evidenziano l'intenzione della stessa di porre in essere un'attività finalizzata al preordinato trasferimento in Italia di migranti in condizioni di irregolarità", si legge nel decreto firmato dal ministro dell'Interno, di concerto con il ministro della Difesa e con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha disposto "i divieti di ingresso, nonché di transito e sosta della nave" nel mare territoriale nazionale. "Da una primissima analisi dei tracciati dei sistemi di monitoraggio" sembrerebbe che la nave "abbia già intrapreso la navigazione verso l'isola di Lampedusa", scrive ancora il ministero dell'Interno nel provvedimento. Oggi si attendono ulteriori sviluppi.

Qualcuno si aspettava novità sulla gestione dei salvataggi in mare a causa del cambio di clima politico in Italia, ma sul tema specifico l'accordo Lega-M5s è granitico, da sempre. Il tema tornerà d'attualità quando l'eventuale nuovo governo si insedierà. Nel frattempo, centinaia di persone restano in mare, su Mare Jonio ed Eleonore.

A bordo della nave di Mediterranea in questi giorni c'è anche la scrittrice Caterina Bonvicini.

Credo che sia la gioia più grande che un essere umano possa provare. Vederli vivi invece che morti. Torno sul ponte. #MareJonio — Caterina Bonvicini (@CaterinaBon) August 28, 2019

Mare Jonio, Cecilia Strada (Emergency): "Abbiamo riso e pianto"

"Sapete qual è l'odore della disperazione? E' l'odore di chi ha passato due notti in mare, schiacciato l'uno contro l'altro in un gommone sovraffollato, un misto di sudore, benzina, e tutto il resto che vi potete immaginare". Lo scrive Cecilia Strada sui social, dopo il salvataggio di un centinaio di persone con la Mare Jonio.

"Sapete qual è invece il suono della felicità? E' l'applauso che parte quando diciamo che "non vi riporteremo in Libia". E il "grazie per averci salvato" sussurrato da una donna. E la risata dei bambini a bordo quando distribuiamo un giocattolo per uno - dice - E' il rumore del motore della Mare Jonio mentre porta via queste persone dall'inferno che hanno vissuto. L'equipaggio vi abbraccia tutte e tutti, dopo una giornata lunghissima e faticosa, ma anche estremamente felice, in cui abbiamo riso e pianto, tutti assieme".