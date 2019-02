Morta Marella Agnelli, vedova di Giovanni

E' morta questa mattina a Torino Marella Agnelli, vedova dell'Avvocato Giovanni Agnelli con il quale si era sposata nel 1953. Il prossimo 4 maggio Donna Marella avrebbe compiuto 92 anni. A darne notizia la famiglia. Marella Agnelli era malata da tempo, negli ultimi giorni le sue condizioni di salute si erano aggravateI funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.

Chi era Marella Agnelli

Madre di Edoardo e di Margherita Agnelli, Marella lascia otto nipoti (tutti figli di Margherita): i fratelli John e Lapo, componenti dell'attuale consiglio d'amministrazione della FIAT e della Juventus calcio, Ginevra, Pietro, Sofia, Maria, Anna e Tatiana.

Nella sua vita ha fatto tra le altre cose la designer di tessuti e nel 1977 ha vinto negli Stati Uniti il premio "Product Design Award of the Resources Council Inc".

E’ stata inoltre vicepresidente del Consiglio di Palazzo Grassi a Venezia, nonché presidente de “I 200 del FAI” di Milano e dell’Associazione degli Amici Torinesi dell’Arte Contemporanea di Torino. E’ stata vicepresidente della Commissione Nazionale dei Collegi del Mondo Unito. Nell’ottobre 2000 è stata insignita del titolo di “Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”.