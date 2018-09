Vivono come padre e figlia, ma in realtà lei era stata rapita da lui quando aveva 13 anni

Li credevano padre e figlia, in condizioni disagiati e che vivevano di espedienti. Per questo avevano cercato di aiutarli offrendolo un posto dove stare, facendoli sentire integrati. Ma la realtà era ben diversa. Bernhard Manfred Haase e Maria Henselmann non avevano alcun legame di parentela. Erano fuggiti insieme dalla Germania, quando lui aveva 53 anni e lei 13, per finire poi a Licata, in Sicilia, dove sono stati accolti dall'ignara comunità locale. La trasmissione "Chi l'ha visto?" è andata a raccontare la loro storia, venuta a galla solo in parte qualche Maria, scomparsa dalla sua casa di Fribugro dal maggio 2013, è ricomparsa misteriosamente qualche settimana fa a Milano, chiedendo di essere riportata dalla sua famiglia.

Maria e Bernhard in fuga da cinque anni

Quando lei aveva solo 11 anni, Bernhard e Maria si erano conosciuti in una chat, dove lui si era spacciato per un suo coetaneo. Denunciato dalla moglie, che aveva scoperto la storia, Haase riesce a convicere Maria a venire via con lui, nonostante la famiglia abbia tentato il tutto per tutto per evitare i contatti tra i due.

L'uomo, su cui gravava un mandato di cattura internazionale per rapimento e violenza sessuale su minore, la porta a Licata. Ai residenti racconta che Maria è sua figlia, hanno dovuto lasciare la Germania per sfuggire alla famiglia di lei. In città, Haase si arrabatta come può, tra lavoretti occasionali, approfittando della generosità dei licatesi. Non appena compiuti 18 anni, Maria fugge però per tornare dalla propria famiglia.

Arrivata a Milano, fa sapere ai genitori di essere viva e si va venire a prendere. Una settimana dopo il rientro di Maria in Germania, Haase viene arrestato. Non si era mai mosso da Licata.

La scoperta della vera storia di Bernhard e Maria ha lasciato sconvolti gli abitanti di Licata. "Maria era libera, non era tenuta segregata", raccontano ora alle telecamere di "Chi l'ha visto?". Ma possibile che nessuno in cinque anni abbia mai chiesto loro i documenti, si chiede la giornalista autrice del servizio.