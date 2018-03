Muore a 25 anni di morbillo a Catania

Maria Concetta Messina aveva 25 anni: è morta di morbillo all'ospedale "Garibaldi" di Catania.

Morta di morbillo a Catania

Il decesso risale a due giorni fa, ma solo oggi ne viene data notizia. La giovane donna, scrive il quotidiano La Sicilia, era giunta al pronto soccorso il 23 marzo scorso. In breve le sue condizioni si erano aggravate velocemente al punto da rendere necessario un trasferimento nel reparto di rianimazione, dove Maria Concetta Messina è morta.

I carabinieri hanno sequestrato le cartelle cliniche dopo una denuncia presentata dalla famiglia, che teme ci sia stata negligenza nelle cure prestate a Maria Concetta.

Maria Concetta Messina

"E' rimasta buttata su una barella per ore ed ore assieme ad altre persone che avevano il morbillo nella stessa stanza. E' possibile che si sia aggravata in così breve tempo?" dice la madre.

La giovane era stata visitata dal medico di famiglia per delle "bollicine in bocca" ed era sottoposta a una cura a base di paracetamolo e antibiotico. Venerdì il ricovero in pronto soccorso e in pochi giorni il tragico epilogo.