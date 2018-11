Marianna Pepe, il mistero della morte della campionessa azzurra: i primi esami sul corpo

Non ci sono segni di violenza sul corpo di Marianna Pepe, caporalmaggiore dell'Esercito ed ex campionessa di tiro a segno specialità carabina trovata morta in una casa di Muggia (in provincia di Trieste) giovedì scorso. La Procura di Trieste, riferendosi ai primi esami del medico legale, parla di "morte improvvisa conseguente a insufficienza cardiorespiratoria da edema polmonare secondario a verosimile polintossicazione da diverse sostanze". Questi ultimi elementi non svelano ancora chiaramente la dinamica di quanto accaduto. L'autopsia, che si terrà mercoledì 14 novembre, dovrà chiarire, come spiega ancora la Procura, se "effettivamente le cause del decesso sono riferibili all'assunzione di sostanze esogene o ad altre cause".

Marianna Pepe trovata morta: le indagini

Si sta indagando "per chiarire la responsabilità di chi ha fornito alla donna tali sostanze", scrive la Procura triestina. La Procura precisa che la famiglia - la donna aveva un figlio di 5 anni, ndr - era seguita dai Servizi sociali (negli anni scorsi c'erano state diverse denunce, poi ritirate, della Pepe nei confronti dell'ex compagno). "Si stanno doverosamente compiendo tutte le indagini per ricostruire i fatti e verificare le responsabilità di ogni soggetto coinvolto", conclude la nota. La Procura della Repubblica di Trieste ha aperto un'inchiesta per far luce sulla vicenda. Le indagini sono gestite dalla squadra mobile e dal commissariato di polizia di Muggia.

Marianna Pepe, 39 anni, aveva partecipato, sfilando in divisa, alle celebrazioni per il centenario della fine della prima guerra mondiale, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo scorso 5 novembre, la pagina Facebook di Forzespeciali.info aveva dedicato alla sfortunata atleta degli scatti e alcune parole: "Onore a Marianna Pepe, Caporale maggiore scelto dell’Esercito ed ex campionessa di carabina, che ha tenuto alto il nome dell’Italia durante le competizioni internazionali di tiro".