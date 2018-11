Mario Biondo, il giallo della morte del giovane sposato con la conduttrice tv: nuova autopsia

Al suicidio i familiari di Mario Biondo non hanno mai creduto, nemmeno per un istante e nemmeno nei giorni immediatamente successivi alla tragedia. Una seconda autopsia e nuovi esami sono stati eseguiti sui resti del 30enne cameraman siciliano: cinque anni fa, era il mese di maggio del 2013, venne trovato morto nella casa di Madrid in cui viveva insieme alla moglie Raquel Sánchez Silva, una nota presentatrice tv in Spagna.I periti hanno 60 giorni di tempo per redigere la nuova relazione.

Riesumata la salma di Mario Biondo

Ieri, lunedì, la salma è stata riesumata: la Procura aveva chiesto l'archiviazione ma il procuratore generale ha avocato a sé l'inchiesta. La versione secondo cui Biondo si sarebbe ucciso impiccandosi con una pashmina è parsa da sempre traballante: sul collo del giovane sono stati trovati strani segni doppi e anche il capo presentava alcune contusioni la cui origine non è mai stata chiarita. Ma non è tutto: Biondo è stato trovato impiccato a una libreria, tuttavia secondo i consulenti dei genitori è impossibile che gli oggetti posizionati sul mobile siano rimasti, tutti, al loro posto, come mostrano invece le foto scattate dagli inquirenti: lo strangolamento provocherebbe spasmi e movimenti molto violenti.

Le indagini seguono la pista dell'omicidio premeditato per ora a carico di ignoti. Il cadavere di Biondo era stato trovato dalla donna delle pulizie. La moglie non era a Madrid il giorno della tragedia. Ma anche su questo punto c'è chi avanza dubbi sugli orari riferiti dalla donna. Quella sera la conduttrice e giornalista della tv spagnola “Tele Cinco” si era allontanata da casa per andare a trovare un parente a Plasençia.

I familiari del giovane, che da tempo chiedono nuovi approfondimenti, vogliono tutta la verità. "Ora si potranno effettuare esami diagnostici con strumenti tecnici adeguati, cosa che non fu fatta allora: non fu fatta una tac, una risonanza magnetica e nessun esame diagnostico per immagini, per poter veramente capire cosa era successo a mio figlio" ha detto a “Chi l’ha visto?” Santina, la madre di Mario.

"Finalmente il corpo di Mario parlerà"

"Finalmente il corpo di Mario parlerà, ci sono ancora molti punti oscuri come il colpo alla tempia, l’ecchimosi sulla mandibola e il segno posteriore sul collo che non può essere attribuito alla pashmina”, aggiunge Giuseppe Biondo, il padre di Mario, dopo la decisione della Procura di Palermo di riesumare per la seconda volta il cadavere del cameraman. "Il medico legale spagnolo ha mentito, colui che ha fatto la prima autopsia sul corpo di Mario ha fatto false dichiarazioni”, dice la sorella Emanuela che per ultima con lui ha avuto un contatto via chat la sera in cui è morto. “Mario mi aveva illustrato i suoi progetti lavorativi e il viaggio che aveva organizzato per noi che dovevamo raggiungerlo. Impossibile che subito dopo abbia deciso di suicidarsi, come sostiene da sempre la moglie Raquel”, conclude. La magistratura spagnola aveva archiviato il caso come suicidio.

Il corpo di Mario Biondo è stato analizzato all’istituto di Medicina legale del Policlinico: saranno effettuati numerosi esami, compresi raggi X e Tac. I periti nominati dalla procura avranno 60 giorni di tempo per consegnare la loro relazione.