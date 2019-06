Sente le urla della moglie e stende con un pugno l'uomo che stava provando a stuprarla

È corso in casa e con un pugno ben assestato ha steso l’uomo che stava per stuprare la moglie. I fatti (che risalgono alla serata martedì scorso) sono avvenuti a Palermo. A finire in manette, con l’accusa di violenza sessuale, un marocchino di 35 anni. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha agito insieme ad un complice che però è riuscito a far perdere le sue tracce.

Tentato stupro a Palermo: la ricostruzione

I due stavano facendo una passeggiata nella zona di piazza Magione: erano le nove di sera quando hanno notato che in un appartamento al piano terra c’era una porta aperta. Sono entrati nell'abitazione di soppiatto e all’interno hanno trovato una donna (apparentemente) sola.

Lei, nonostante fosse impietrita dal terrore, ha provato a respingerli e cacciarli. Niente da fare. Dopo averla importunata, i due aggressori le hanno strappato di dosso la maglietta e hanno provato a sfilarle i pantaloni. La vittima ha iniziato a urlare a squarciagola, attirando l’attenzione degli abitanti del quartiere e del marito che per fortuna si trovava nelle vicinanze. L’uomo è corso dalla compagna, ha colpito con un cazzotto il 35enne e lo ha bloccato a terra fino all’arrivo della polizia. Il secondo invece è riuscito a scappare e far perdere le proprie tracce tra i vicoli della Magione.

Caccia al secondo aggressore

Pochi minuti dopo sono intervenute le volanti dell’Ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico che hanno ammanettato il 35enne. L’uomo è stato giudicato per direttissima e dopo la convalida dell’arresto il gip ha disposto per lui la misura cautelare della detenzione al carcere Pagliarelli in attesa del processo. La polizia ha acquisto le immagini di alcune telecamere e avviato le indagini per risalire all’identità dell’altro aggressore.