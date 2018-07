Un diploma per Martina, la ragazza morta prima della Maturità

Martina avrà il suo diploma di maturità. Sarà il ministro dell’istruzione Marco Bussetti a consegnare il diploma alla ragazza di Latina scomparsa a soli 19 anni pochi giorni prima dell'inizio degli esami. Nei giorni scorsi la storia di Martina Natale è stata raccontata da tanti giornali: Martina si è spenta lo scorso 12 giugno, tre giorni dopo gli scrutini, ma la sua malattia non le ha impedito di andare a scuola, di studiare e di scrivere una tesina per l'esame sul teatro, la sua grande passione.

A discuterla, tra la commozione generale, davanti alla Commissione d'Esame sono state, alla presenza della famiglia e di tanti amici della ragazza, proprio le compagne di classe di Martina che in questo modo hanno voluto permettere alla loro amica di concludere il suo percorso di studi. Un gesto straordinario di amicizia e solidarietà, che non poteva passare inosservato. La prova d'esame è stata sostenuta venerdì 6 luglio, alla presenza della famiglia della ragazza.

Come racconta LatinaToday, appresa la notizia la segreteria del ministro ha chiamato la dirigente scolastica del Liceo Paola Di Veroli per stabilire una data utile per la consegna ufficiale del diploma richiesto dalla scuola. Sarà forse entro fine luglio oppure all'inizio del nuovo anno scolastico, a settembre.

Ieri intanto l'assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Latina ha annunciato l'intenzione di premiare le compagne di classe di Martina. La storia di Martina ha commosso anche Tiziano Ferro, concittadino della ragazza, che a sorpresa e affranto dal dolore l'ha ricordata con grande affetto sui social: "Non abbiamo fatto in tempo a conoscerci. Ma ero con te e tu adesso sarai con me, per sempre. Buon viaggio Martina".