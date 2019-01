Calcio sotto shock: è morto Phil Masinga, aveva 49 anni

Il calcio piange Philemon "Phil" Masinga. L'ex attaccante del Bari e della Salernitana è morto all'età di 49 anni. Una notizia tristissima per gli appassionati di sport. Stando a quanto si apprende dai media sudafricani, l'ex calciatore era affetto da tempo da una grave malattia, e pochi giorni prima di Natale sarebbe stato ricoverato in ospedale per l'aggravarsi delle sue condizioni. "Giornata triste per tutti quelli che ti hanno conosciuto, indelebile nel cuore di tutti i tifosi del Bari... e non solo", scrive su Instagram il suo ex compagno Nicola Ventola.

Portato in Italia dalla Salernitana, Masinga fu acquistato dalla famiglia Matarrese per rinforzare l'attacco del Bari nel 1997. Con i galletti ha giocato 75 partite realizzando 24 reti (memorabile quella con cui affondò l'Inter a San Siro nel '98). Con la maglia dei Bafana Bafana, invece, verrà ricordato per sempre per aver segnato contro il Congo il gol che qualificò il Sudafrica a Francia '98, consentendo alla sua nazionale di partecipare per la prima volta a un campionato del mondo di calcio.

Phil (così era soprannominato) era cresciuto calcisticamente nel Jomo Cosmos. Poi, dopo aver giocato due anni nella massima serie della sua nazione con il Mamelodi Sundowns, nel 1993 con lo United, disputò due campionati di Premiership collezionando 28 presenze e 5 reti. Dopo l'esperienza con il San Gallo in Svizzera arrivò alla Salernitana, che disputava il campionato di Serie B. Alla settima giornata di ritorno segnò la prima delle sue 4 reti (in 16 presenze), decisive per la salvezza della squadra. Nell'ottobre del 1997 Masinga venne ingaggiato dal Bari, squadra all'epoca di Serie A.

@BafanaBafana legend Phil Masinga has passed on.

MHSRIP pic.twitter.com/SCz0c9yxcQ — Bafana Bafana (@BafanaBafana) 13 gennaio 2019





Stando a quanto si apprende dall'ufficio stampa del Bari, a causa della notizia giunta improvvisamente non ci saranno i tempi tecnici per scendere in campo con il lutto al braccio nella gara di oggi pomeriggio in casa della Sancataldese, ma la fascia nera sarà sicuramente presente in occasione della prossima gara contro la Cittanovese. Ad ogni modo, prima del fischio d'inizio di Sancataldese-Bari verrà osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria del centravanti sudafricano.