Clochard muore in strada, l’ex moglie: “Sepolto in un sacco, spettacolo immorale”

Inumato in un sacco, lo stesso con cui era arrivato all’obitorio, senza la possibilità di essere vestito prima del funerale con gli abiti portati dalla sua famiglia. E’ quanto denuncia, in una lettera al sindaco di Milano, la moglie del clochard 47enne ritrovato morto in via Vittor Pisani la mattina del 27 febbraio. Massimiliano Rovelli, ex chef, aveva lavorato in passato come cuoco in ristoranti ed alberghi, prima di cadere in depressione e perdere il lavoro. Dall’agosto 2017 dormiva in strada, rifiutando sia l’aiuto dell’ex moglie sia quello dei centri di accoglienza pubblici.

Proprio l’ex moglie dell’uomo si è rivolta al sindaco Sala, affinché “una cosa del genere non si ripeta più per nessuno”.

La donna aveva acquistato degli abiti per l’ex marito e li aveva portati, il 28 febbraio, all’obitorio pubblico di piazzale Gorino, dove si trovava la salma dell’ex marito. Il 3 febbraio, quando è tornata alla camera mortuaria insieme al figlio, ha scoperto che il cadavere di Rovelli era stato riposto nella bara avvolto in un sacco nero, senza essere stato rivestito.

Dall’obitorio, scrive il Corriere, ricostruiscono che la salma di Rovelli era in uno “stato di degrado tale” che era impossibile vestirla. Gli impiegati dell’ufficio di via Larga proposto ai funerali sarebbero stati avvertiti, ma non la famiglia né direttamente né tramite l’agenzia funebre, che pare ne fosse all’oscuro. Difficile, forse impossibile, verificare ora se la salma potesse invece essere vestita o no. “Abbiamo sopportato uno spettacolo immorale”, denuncia ora la donna.

