Scomparsa Elisa Pomarelli, Massimo Sebastiani trovato in un casolare

E' stato trovato dai carabinieri Massimo Sebastiani, l'uomo scomparso insieme a Elisa Pomarelli in provincia di Piacenza, il 25 agosto scorso. L'uomo, 45 anni, è indagato per omicidio e occultamento di cadavere della 28enne ed è stato portato in caserma per essere ascoltato. Solo ieri la decisione di sospendere le ricerche dei due.

A fermare Sebastiani sono stati i carabinieri della Stazione di Carpaneto, nei pressi di un casolare di Monte Moria. Pare che lui si trovasse nel solaio.

Massimo Sebastiani trovato nei boschi, massimo riserbo sulle indagini

Al momento viene mantenuto un altissimo riserbo sull'arresto dell'operaio 45enne, che è stato portato al comando provinciale dei carabinieri di Piacenza in via Beverora. Ancora nessuna traccia, invece, della sua amica Elisa Pomarelli, scomparsa insieme a lui lo scorso 25 agosto.

Da sabato scorso Sebastiani risulta essere indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere, nei confronti della Pomarelli. L'uomo, il tornitore di Campogrande di Carpaneto, potrebbe essere sentito già oggi dagli investigatori e dal magistrato che coordina le indagini, il sostituto procuratore Ornella Chicca. Anche l'avvocato della difesa, Mauro Pontini, è stato allertato ed è pronto a svolgere il proprio ruolo di tutela legale dell'operaio.