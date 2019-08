Elisa e Massimo scomparsi nel nulla, nuovo appello ai cittadini: c'è il giallo del bunker

Nessuna traccia di Massimo Sebastiani ed Elisa Pomarelli, scomparsi nel nulla da domenica 25 agosto. Giorno dopo giorno, la paura aumenta. I due sono usciti dall’Osteria del Lupo a Ciriano di Carpaneto intorno alle 14 di domenica, è l'ultima volta che sono stati visti insieme. C'è un buco temporale che arriva fino alle 17. Dove sono andati? Gli inquirenti hanno lanciato un appello per cercare di ricostruire ogni spostamento o avvistamento di questa Honda “Civic” grigio chiaro del 45enne, ora posta sotto sequestro.

La Procura della Repubblica di Piacenza ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di sequestro di persona, ma al momento non vi sono iscritti nel registro degli indagati.

Massimo Sebastiani ed Elisa Pomarelli scomparsi nel nulla

Cosa ha fatto Massimo Sebastiani dalle 14 alle 17 circa? Nel tardo pomeriggio l'uomo è arrivato prima a casa dell’amico di Sariano e poi al bar di Celleri di Carpaneto (dove sarebbe stato visto cambiarsi i vestiti bagnati). Non sono finiti gli interrogativi, riepilogati da IlPiacenza, che segue ora dopo ora il caso sin dal primo giorno. Dopo sarebbe andato a cenare a Vigostano insieme ad un’altra donna, più grande di lui: come ci è arrivato? E a che ora ha riportato l’auto a casa sua, in località Campogrande di Carpaneto e dove si è diretto a piedi?

E dov'era in quel lasso temporale Elisa Pomarelli? Domande alle quali stanno cercando di dare risposta gli investigatori, è stato chiesto aiuto ai cittadini: chiunque nella giornata di domenica 25 agosto avesse visto questo mezzo "è pregato di comunicarlo al numero della polizia Locale: 800200213" - si legge nella segnalazione diffusa nella tarda serata dell’ormai terzo giorno consecutivo di ricerche. Trovare Massimo significherebbe trovare anche Elisa, è l'unica certezza.

Squadre di ricerca, sommozzatori ed elicotteri: nessuna traccia

Le squadre di ricerca hanno perlustrato i luoghi più impervi della zona. Al lavoro più di cento persone tra vigili del fuoco, Protezione civile, Anpas e Croce Rossa con unità cinofile al seguito. Operativi nuovamente i sommozzatori di Bologna oltre all’elicottero sempre dei vigili del fuoco. Oggi dovrebbe alzarsi in volo sulla Valchero anche l'elicottero della polizia di Stato. Operativi anche i carabinieri del Nucleo investigativo che stanno portando avanti un’indagine dalla quale nulla al momento è dato sapere.

"Massimo parlava di un 'bunker' che stava costruendo"

Il giallo è fitto. Secondo le voci raccolte da IlPiacenza giorno dopo giorno emerge la conferma dell’amore "non corrisposto dalla ragazza nei confronti del 45enne". Si erano conosciuti negli uffici dove lei lavora, nell’agenzia assicurativa del padre. Lui era un suo cliente e col passare del tempo sono diventati amici, uniti dalla passione per la campagna e la vita all'aria aperta. Massimo lavora come tornitore in un’azienda della zona e il tempo libero lo trascorreva tra le colline della Valchero e della Valvezzeno. Era solito dare una mano a chi aveva bisogno a tagliare la legna nei boschi: li conosceva bene e "ne parlava spesso – dice un conoscente – così come parlava di un “bunker” che stava costruendo per andare a vivere nei boschi": se il bunker c'è, non è ancora stato trovato.

Per Elisa, raccontano quelli che li conoscono, lui è solo un amico, nulla di più.