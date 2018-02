Valanga a Campo Felice: morti due uomini, ferito un terzo

Due sciatori sono morti a causa di una valanga che si è staccata in località Campo Felice sul massiccio del Gran Sasso. Le due persone che hanno perso la vita sono state travolte dalla slavina durante un fuoripista.

A restare uccisi, schiacciati sotto la neve, due sciatori romani, Massimo Urbani e Massimo Franzè. Un terzo, Amerigo Guerrazzi, è stato salvato dagli uomini del Soccorso Alpino. E proprio i soccorittori hanno ricostruito quanto accaduto: i tre erano impegnati in un fuoripista quando sarebbero stati travolti, scaraventati contro gli alberi del vicino bosco e poi sepolti dalla massa di neve.

La valanga, con un fronte di un centinaio di metri, si è staccata nell'area chiamata "Anfiteatro". In quel punto non arriva nessun impianto di risalita. L'elicottero del 118, con l'equipaggio e i soccorritori del Soccorso Alpino, è partito subito dall'aeroporto aquilano di Preturo per raggiungere la zona. Alle ricerche hanno partecipato anche unità cinofile. Nella zona c'è neve fresca, a seguito di un'abbondante nevicata notturna e dei venti ad alta quota.

Le vittime, Massimo Urbani, 57anni, e Massimo Franzè 55, erano sciatori esperti. I corpi sono stati recuperati e trasportati in elicottero a L'Aquila, all'obitorio dell'ospedale. Per Americo Guerrazzi, arrivato in ospedale in codice rosso, l'allarme si è ridimensionato: l'uomo resta comunque ricoverato per politraumi.

La notizia su RomaToday