E' stato sorpreso a masturbarsi davanti ad una scuola ed arrestato dalla polizia per atti osceni in luogo pubblico. I fatti davanti al Liceo Scientifico "Cattaneo" di via Sostegno a Torino,

Gli agenti sono intervenuti grazie a una segnalazione arrivata da alcuni passanti che hanno riferito di un uomo intento a masturbarsi in auto osservando il passaggio degli studenti sul marciapiede.

I poliziotti, intervenuti nell’arco di pochi minuti, hanno trovato l’uomo a bordo dell’auto segnalata con i pantaloni parzialmente sbottonati, impegnato nel maldestro tentativo di ricomporsi. L’uomo, un 53enne residente in un comune della prima cintura torinese, è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico.