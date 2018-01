Bimba inglese nasce prematura a Trento: sul web è gara di solidarietà per la piccola Matilda

Alla nascita la piccola Matilda, venuta al mondo 15 settimane in anticipo rispetto al previsto, pesava appena 600 grammi. E' figlia di una coppia inglese in vacanza a Venezia ma aveva fretta di nascere e non ha aspettato il ritorno in Inghilterra dei genitori.

La mamma, Jordan Wilson è stata ricoverata all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo alcune complicazioni sopravvenute durante il soggiorno veneziano. I medici, al termine di un delicatissimo intervento, hanno fatto nascere la piccola che oggi sta bene e, a 37 giorni dalla nascita, ha raddoppiato il suo peso arrivano a 1.180 grammi. Matilde però dovrà restare in ospedale fino al 14 marzo e con i suoi genitori dovrà tornare a casa nel Regno Unito.

La madre di Jordan ha lanciato una raccolta fondi su gofundme.com per aiutare la giovane coppia a far fronte alle spese per la piccola. Le 1500 sterline inizialmente poste come obiettivo del crowdfunding sono già state superate grazie al passaparola in rete.

La notizia su TrentoToday