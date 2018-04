In Romania per il dottorato, Mattia trovato morto in un appartamento: aveva 29 anni

È stato trovato senza vita nella cucina dell'appartamento (forse un Airbnb) che aveva affittato a Cluj-Napoca, in Romania, dove si era appena trasferito per affrontare il post-dottorato. È giallo sulla morte di Mattia Gastaldello, 29enne di Rosà, nel Vicentino. Dopo la laurea in Matematica all'università di Trento e il dottorato allo Sapienza di Roma, Mattia aveva scelto la Romania per continuare a inseguire il suo sogno. A Cluj-Napoca era arrivato martedì e si sarebbe dovuto fermare solo alcuni mesi. E invece nei giorni scorsi la notizia della tragedia.

Le cause del decesso non sono ancora del tutto chiare e sarà solo l'autopsia a fornire dei chiarimenti. Secondo il Giornale di Vicenza, "l’ipotesi che appare più accreditata è che ad ucciderlo possa essere stato il monossido di carbonio". I genitori della vittima si trovano già sul posto in attesa di poter accompagnare Mattia nel suo ultimo viaggio. I funerali si terranno probabilmente sabato a Rosà.

