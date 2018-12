Mattia Mingarelli, scomparso e trovato morto: tra le ipotesi anche l'omicidio

E' un mistero la morta di Mattia Mingarelli, il 30enne scomparso lo scorso 7 dicembre in Valmalenco, provincia di Sondrio, ritrovato senza vita la Vigilia di Natale in un bosco della zona. Al momento gli inquirenti stanno indagando per capire le cause del decesso, ma al momento sembra che nessuna ipotesi sia esclusa, dalla disgrazia durante un'escursione al malore.

Tra le varie piste gli investigatori non hanno scartato quella dell'omicidio. Da quanto riporta l'Ansa sembra che ad alimentare questa ipotesi sia stato il ritrovamento del cadavere in una zona battuta in lungo e in largo da decine e decine di uomini del Soccorso Alpino, della Guardia di finanza, dei Vigili del fuoco e della Protezione civile, anche con l'ausilio di cani molecolari, ovvero animali specializzati nell'individuazione di corpi senza vita. L'autopsia, disposta dal magistrato Antonio Cristillo, potrà fare luce sulle cause della morte.

Mattia Mingarelli, scomparso e trovato morto

Di Mattia Mingarelli non si avevano più notizie dal 7 dicembre 2018, cioè da quando si era allontanato per una passeggiata in compagnia del suo cane. Mattia era solito trascorrere qualche giorno nella casa che la famiglia affittava per l'inverno in Valmalenco. All'indomani, non avendo più notizie di lui, i famigliari avevano lanciato l'allarme. Il cane era stato ritrovato mentre gironzolava nei pressi del rifugio dove il gestore lo aveva incontrato poche ore prima che si perdessero le tracce di Mattia.

Da allora famigliari e amici hanno lanciato disperati appelli affinché chiunque avesse notizie di Mattia si facesse vivo. Inutile la grande mobilitazione delle ricerche. Dopo il ritrovamento dell'auto di Mattia e del suo telefono cellulare, nel giorno della vigilia di Natale è arrivata la notizia peggiore: Mattia è morto.