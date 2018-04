Maurizio, sgozzato e ucciso al mercato. Killer semi infermo di mente, la rabbia della vedova

È stato giudicato semi infermo di mente il nigeriano di 27 anni che lo scorso 15 ottobre, in un mercato di Torino, sgozzò il 51enne settimese Maurizio Gugliotta e ferì gravemente un suo amico. I fatti avvennero al mercatino dell'usato di via Carcano. La perizia dello psichiatra disposta dal gip del tribunale, ha stabilito che Khalid De Greata, questo il nome dell’omicida, fosse solo parzialmente capace di intendere e di volere, come riferisce TorinoToday.

Il nigeriano aveva una "capacità di intendere e di volere grandemente scemata", per infermità individuata in un "disturbo psicotico" ovvero "con caratteristiche di specie paranoidi". La sua personalità è "socialmente pericolosa" ma al momento è in grado di stare in giudizio”.

Dopo l'arresto da parte della polizia locale, l’omicida aveva giustificato il gesto sostenendo di aver estratto il coltello e di aver colpito "perché i due amici avrebbero sparlato di lui".

La vedova: "Se la caverà con poco"

La vedova della vittima, Carmela Caruso, sarà in aula il giorno della discussione, scrive ancora Davide Petrizzelli su TorinoToday.

"Sapevamo che purtroppo c’era questa possibilità, e in qualche modo eravamo preparati, ma ovviamente non non siamo soddisfatti né d’accordo - commenta la donna -. Da un lato c’è quantomeno la consolazione che l’assassino non è stato dichiarato totalmente incapace di intendere e di volere, e che quindi non è impunibile, ma se gli sarà riconosciuta dai giudici la seminfermità mentale il rischio è che se la cavi con poco. Io mi ritrovo senza un marito, i miei tre figli senza un padre".

"Da quel giorno la nostra vita è uno strazio"

"La nostra vita da quel maledetto giorno è uno strazio, l’unica soddisfazione che ci restava, pur sapendo che comunque nulla ci avrebbe restituito Maurizio, era quella della giustizia, di una pena congrua ed esemplare, che per noi era ed è l’ergastolo. Molto probabilmente non sarà così".

La vedova Gugliotta nutre anche "molti dubbi sulla pazzia o semi-pazzia di questa persona. E se anche fosse così, mi chiedo come mai quand’è entrato in Italia non se ne siano accorti, non l’abbiano controllato in tutti questi mesi nei quali ha girato per il nostro Paese. Possibile che si scopra che era pazzo dopo che ha ammazzato un uomo? Un onesto padre di famiglia? Mio marito?".