Mauro, l'eremita buono che amava la natura ucciso senza un perché

Era un "puro", aveva dedicato la sua vita a difendere quei boschi e quella natura che tanto amava. E' passato un anno dall'omicidio di Mauro Pretto, 47 anni, ambientalista solitario che viveva ai confini della civiltà nel suo casolare in mezzo ai boschi di Zovencedo: venne ucciso nella notte tra il 12 e il 13 maggio 2017 da un pallettone sparato da un fucile da caccia. Il suo cadavere era stato trovato la mattina dopo sull’uscio di casa steso a pancia in su, le ciabatte ai piedi, la camicia intrisa di sangue.

Mauro, ucciso senza un perché

E' passato un anno, e grossi passi avanti nelle indagini non ce ne sono stati. Il delitto più enigmatico che la provincia di Vicenza ha visto negli ultimi anni è destinato a diventare un cold case secondo VicenzaToday.

Era una notte di pioggia e secondo le ipotesi degli inquirenti Mauro conosceva il suo assassino. L'omicidio non ha ancora nessuno iscritto nel registro degli indagati e, da parte dei carabinieri che stanno investigando, regna il silenzio più assoluto.

Tante voci, poi il silenzio

Nei mesi le voci si sono rincorse, per poi lasciare spazio al silenzio: una lite, un'offesa, un conto in sospeso. Nessuno sa davvero per quale motivo qualcuno abbia voluto eliminare un "uomo buono" che abitava in un casolare fuori dal mondo, fra le dolci pendici dei Colli Berici.

Pretto lavorava come boscaiolo, falegname, giardiniere a chiamata. "Si prendeva cura della vallata come se fosse sua e cercava di impedire il taglio incontrollato del bosco, che difendeva con tutte le sue forze" raccontano coloro che gli volevano bene. E che oggi vogliono la verità sulla feroce esecuzione che lo ha strappato alla vita.

La pista dei bracconieri e dei cacciatori è stata quella più battuta, soprattutto nei primi tempi dopo l'omicidio: ma non ha mai portato a nulla di concreto.