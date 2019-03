Maxi rissa tra 40 persone a colpi di cinghie e bastoni

Maxi rissa nella notte a Centocelle, quartiere alla periferie est di Roma. Diverse le chiamate al 112. Le telefonate hanno raccontato, più o meno, tutte lo stesso scenario: circa una quarantina di persone che, con bastoni, cinghie e caschi, si sono picchiate per almeno 40 minuti.

Sul posto 10 volanti della Polizia di Stato, ma all'arrivo degli agenti non c'era più nessuno. Non solo: negli ospedali non risulterebbero feriti a seguito della rissa.

Secondo i riscontri - scrive RomaToday - la lite sarebbe scoppiata in un locale all'altezza di via Romolo Balzani. Qualche parola di troppo avrebbe innescato una miccia corta, alimentata dai fumi dell'alcol.

I rissanti, almeno 40 stando al racconto di chi ha assistito alla scena, sono poi usciti dal locale e hanno continuato a darsele di santa ragione.

Qualcuno avrebbe usato anche bastoni, cinghie e caschi. Tesi che sposa anche Antonio Pietrosanti, consigliere del Pd nel V Municipio. Armi che, però, la Polizia non ha rinvenuto. Indagini in corso per far luce sulla vicenda.