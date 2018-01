Melegnano, fuga di gas a scuola: evacuati 270 bambini delle elementari

Fuga di gas in una scuola elementare di Melegnano, piccolo comune alle porte di Milano, dove 270 bambini sono stati evacuati lunedì pomeriggio. Nessuno dei bambini, né tantomeno il personale scolastico, sarebbe rimasto intossiccato secondo quanto riferisce MilanoToday. Le notizie comunque sono per ora frammentarie.

Sul posto, in via Lazio, dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza sono stati inviati diversi mezzi: elisoccorso, nove tra ambulanze e autoinfermieristica per valutare la gravità dell'evento.

Allertati anche i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri.

