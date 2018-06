Si cerca una ragazza scomparsa: il fidanzato si è impiccato

Sara Luciani, 21 anni, risulta scomparsa da Melzo, in provincia di Milano. I vigili del fuoco hanno avviato le ricerche con elicottero e sommozzatori. L'allarme è stato lanciato dopo che il fidanzato della giovane, Manuel Buzzini di 30 anni, è stato trovato impiccato nel cortile di casa della nonna in via Mantova a Melzo (Milano), all'alba di sabato.

Prima di suicidarsi l'uomo, uscito in auto, sarebbe rientrato appiedato e con i vestiti fradici. Le ricerche della ragazza e dell'auto del fidanzato si concentrano lungo gli argini del fiume Adda e del canale Muzza e nelle cave adiacenti. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti si teme l'omicidio-suicidio. I due erano usciti insieme venerdì sera.

Secondo quanto riporta MilanoToday, l'auto di Buzzini, una Golf, è scomparsa da quella sera e si teme che il 30enne possa aver gettato la vettura in un fiume, lasciando all'interno la fidanzata, che in quel momento era senza il telefono. Sono questi gli elementi che, tra certezze e dubbi, stanno facendo vivere intense ore di angoscia alla comunità del piccolo comune del milanese, teatro della vicenda. Buzzini abitava nell'abitazione dei genitori della ragazza, insieme alla 21enne. Stando a quanto riferito dai militari, tra i due non ci sarebbero state difficoltà particolari. Durante l'intera giornata di domenica, carabinieri della Compagnia di Cassano D'Adda, vigili del fuoco e protezione civile si sono messi alla ricerca della 21enne. Le forze dell'ordine stanno passando al settaccio l'intero territorio, in particolare i corsi d'acqua: fiume Adda, la Muzza, la cava di Bisentrate a Pozzuolo.

Intorno alle 16.30, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno rinvenuto il paraurti della Golf nel canale Muzza, nel territorio comunale di Paullo (Milano).

Foto Daniele Bennati