Meningite, tre morti in Toscana, l'assessore alla Salute: "Vaccinatevi"

Salgono a tre i decessi in Toscana dall'inizio dell'anno dovuti alla meningite di tipo C. A Firenze un anziano di 80 anni è morto, nella notte tra lunedì e martedì scorsi, dopo essere stato colpito dal terribile batterio. Come riporta Firenze Today l'anziano, non vaccinato, era stato ricoverato all'ospedale fiorentino di Torregalli. Familiari e conoscenti sono stati sottoposti a profilassi.

In Toscana i casi di meningite registrati nel 2018 sono stati finora 5, di cui 4 di tipo C e 3 mortali. Nel 2017, su 17 casi, di cui 9 C, non era stato registrato alcun decesso.

Epidemia di meningite in Toscana: "Vaccinatevi"

Dinanzi a queste notizie allarmanti, l'assessore al Diritto alla Salute, Stefania Saccardi, rinnova ancora una volta l'invito a vaccinarsi.

"Il vaccino- dice Stefania Saccardi - è l'unico modo per proteggersi, dalla meningite come da tante altre malattie. Da quando la Regione Toscana ha avviato la campagna straordinaria di vaccinazione contro la meningite da meningococco C, si sono vaccinate quasi un milione di persone".

Le morti di questi primi mesi del 2018, avverte l'assessore al Diritto alla Salute, "ci dicono che non possiamo ancora abbassare la guardia. Abbiamo prorogato la campagna ancora di un anno, fino al 31 dicembre 2018".