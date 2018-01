Diede fuoco alla ex (e lei lo difese): condannato a 12 anni di carcere

E' stato condannato a dodici anni di carcere, due più di quanti ne aveva chiesti il pm, il 25enne che nella notte tra il 7 e l'8 gennaio dell'anno scorso, a Messina, acquistò una bottiglia di benzina e diede fuoco alla sua ex, la 22enne Ylenia Grazia Bonavera, provocandole ustioni sul 13% del corpo.

Secondo i giudici quello commesso da Alessio Mantineo fu un vero e proprio tentato omicidio, nonostante la vittima abbia sempre sostenuto, fin dal momento del ricovero, che l’aggressione non fosse stata opera del suo ex: "Non è stato Alessio, non ho visto chi era, aveva un cappuccio, ma non era Alessio". Una versione ribadita poi in aula a cui però il giudice non ha creduto anche perché, come scrive Repubblica, "nell'immediatezza dell'agguato, Ylenia aveva detto sia alla madre che ai vicini di casa che era stato Alessio a bussare alla porta di casa in piena notte e a versarle la bottiglia di benzina addosso e a darle fuoco".

In seguito all’episodio, la 22enne rimase ricoverata per diversi giorni in ospedale: se la cavò ustioni di secondo e terzo grado, ma perse il bambino che portava in grembo. Nonostante tutto la 22enne non ha mai rinnegato il suo rapporto con Mantineo continuando a dichiararsi innamorata di lui.

Il movente dell'aggressione

Le motivazioni del gesto sarebbero da ricondurre alla gelosia esasperata del giovane: "I primi tempi in cui si erano conosciuti erano felici - disse la madre della vittima all’indomani dei datti -, mia figlia mi ha detto 'ho conosciuto un bravo ragazzo, voglio fartelo conoscere'. In un primo momento anche a me sembrava un bravo ragazzo, invece poi si è rivelato molto geloso, molto possessivo. Vedevo Ylenia spesso piangere, le dicevo che non andava bene un ragazzo che la trattasse così, litigavano per qualsiasi cosa".