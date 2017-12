Meteo, il 2018 inizia con il maltempo: giù le temperature, super neve sulle Alpi

Inzio anno incerto sul versante meteo, a Capodanno prevale il bel tempo ma non su tutte le Regioni. Le previsioni vedono per Lunedì 1 gennaio 2018 un cielo molto nuvoloso o coperto al primo mattino con precipitazioni da sparse a diffuse al Nord Italia. Graduale diradamento della nuvolosità nel corso della giornata. In serata addensamenti compatti su Emilia-Romagna e Triveneto, con deboli piogge sparse, nevicate sulle aree alpine centroccidentali.

Piogge o rovesci sparsi anche sulla Sardegna centroccidentale e sulla Toscana, in estensione dalla seconda parte della mattinata al resto delle regioni tirreniche. Dal pomeriggio temporaneo diradamento della nuvolosità su Sardegna e Toscana, seguito da un nuova aumento dalla serata.

Non va meglio al Sud con nubi compatte sulle regioni tirreniche e ioniche peninsulari, e sulla Sicilia meridionale, con deboli piogge o rovesci sparsi sulle aree costiere tirreniche.

Temperature in diminuzione sulle aree alpine centroccidentali, sull'Appennino ligure e sulla Sicilia. Attenzione al vento forte proveniente dai quadranti occidentali sulla Sardegna, in graduale estensione verso le aree costiere delle regioni centrali peninsulari tirreniche; moderati dai quadranti occidentali sul resto del paese, con locali rinforzi sulle aree alpine occidentali.

Molto agitato il mare di Sardegna ed il Tirreno centrale; da molto mosso ad agitato il mar Ligure; molto mosso il canale di Sardegna; da mossi a molto mossi il resto del Tirreno, lo stretto di Sicilia e l'Adriatico centrosettentrionale; generalmente mossi i restanti mari.

Le previsioni del tempo in Italia sono fornite da Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare.

Per martedì 2 gennaio è prevista l'estensione del maltempo anche alle regioni centromeridionali adriatiche. Continuano le nevicate sui rilievi alpini ed appenninici centromeridionali, e rovesci o temporali da sparsi a diffusi sulle regioni tirreniche.

Mercoledì 3 gennaio i temporali si estenderanno anche sulle regioni ioniche.

Il maltempo darà una tregua solo da giovedì 4 gennaio con una graduale attenuazione dei fenomeni. Non sulle alpi dove sono previste nuove precipitazioni nevose. Secondo le proiezioni continuerà a nevicare fino a venerdì 5 gennaio.

Le previsioni meteo per domenica 31 dicembre

Qualche pioggia sul basso Tirreno e sulla Toscana, altrove molte nubi ma più asciutto. Nebbia sulle zone di pianura del Nord.