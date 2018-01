Meteo, arriva il maltempo dopo le feste: pioggia e neve, rischio valanghe

Una nuova ondata di maltempo sta per colpire l'Italia, dopo le giornate di tempo sereno che hanno contraddistinto gli ultimi giorni di vacanza. La bassa pressione in arrivo dalle isole Baleari, porterà pioggia e neve, prima nelle zone settentrionali dello Stivale, per poi passare al Centro-Sud. Nella giornata di oggi, lunedì 8 gennaio 2018, le perturbazioni hanno interessato soprattutto Piemonte e Liguria, con la pioggia destinata a 'bagnare' anche Toscana. Nevicate abbondanti sopra i mille metri.

Meteo, le previsioni per martedì 9 gennaio 2018

Gli esperti de IlMeteo.it, per la giornata di martedì 9 gennaio prevedono un peggioramento delle condizioni meteorologiche. In arrivo precipitazioni diffuse su Alpi e Prealpi con neve sopra i 900/1200 metri, con pioggia anche sulla Pianura padana. Dopo aver colpito il Nord, l'ondata di maltempo si sposterà verso il Centro, colpendo Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. Le temperature dovrebbero mantenersi stabili sulle medie del periodo.

Meteo, le previsioni per mercoledì 10 gennaio 2018

Il peggioramento delle condizioni meteo continuerà anche nella giornata di mercoledì 10 gennaio, quando il maltempo insisterà sulle regioni settentrionali, con piogge forti e nevicate abbondanti sui settori alpini; precipitazioni a tratti moderate raggiungeranno anche parte delle regioni centrali. Venti caldi continueranno a soffiare sul resto d'Italia, anche se andrà a peggiorare la situazione nel Sud Italia. La pioggia arriverà su Sicilia e Calabria, con il pericolo nubifragi nelle provincie di Palermo e Messina e sulle coste calabresi.

Rischio valanghe in Veneto

Le previsioni meteo indicano precipitazioni sul territorio regionale, più consistenti e anche abbondanti su fascia montana e pedemontana specie tra la serata di oggi e il primo mattino di domani. Limite delle nevicate intorno ai 1600-1800 m., in abbassamento martedì. Venti forti meridionali in quota e significativi rinforzi di scirocco sulla costa. Sulla base della situazione meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso una serie di avvisi contenenti lo Stato di preallarme e lo Stato di Attenzione per criticità geologica e idrogeologica e per rischio valanghe. Lo Stato di Preallarme per criticità idrogeologica è stato dichiarato dalle ore 14.00 di oggi alle ore 20.00 di domani sul Bacino Piave-Pedemontano (Belluno-Treviso). Lo Stato di Attenzione riguarda i bacini idrografici Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; Basso Brenta-Bacchiglione; Basso Piave, Sile e Bacino Scolante in Laguna; Livenza, Lemene e Tagliamento.

Lazio, interrotti i collegamenti con le isole pontine

“A causa di condizioni meteo avverse, per vento forte, stop ai collegamenti di oggi con le isole Pontine. Sospese le corse Laziomar Ponza-Formia delle 07.45 e Formia-Ponza delle 14.30; Formia-Ventotene delle 08.15 e Ventotene-Formia delle 13.30”. Lo comunica Astral Infomobilità.

Lazio, allerta meteo

Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha adottato un avviso di criticità con indicazione che dalla prima mattinata di domani 9 gennaio e per le successive 24 ore si prevede nelle zone di allerta del Lazio: per rischio idrogeologico per temporali Codice Giallo su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri e Aniene. Lo comunica in una nota la Regione Lazio, aggiungendo che la Sala Operativa Permanente della Regione stessa ha diramato l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza, e ricordando che per ogni emergenza è possibile fare riferimento alla Sala Operativa al numero 803.555.

Valanga in Valle d'Aosta, Cogne isolata

Una valanga è caduta nel pomeriggio sulla strada regionale di Cogne, poco prima del capoluogo, in Valle d'Aosta. La massa di neve è scesa all'altezza della frazione di Epinel. La strada regionale è stata chiusa e la località turistica valdostana è attualmente isolata. Sono in corso le operazioni, anche con l'ausilio dei vigili del fuoco, per rimuovere la valanga dalla sede stradale.

L'allerta della Protezione Civile

Un’ampia circolazione ciclonica, derivante dalla saccatura atlantica presente sull’Europa occidentale, continua a determinare condizioni di maltempo sulle regioni settentrionali dell’Italia, apportando precipitazioni localmente intense, anche a carattere temporalesco, e abbondanti nevicate a quote di montagna.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello di ieri e che prevede dal primo mattino di domani il persistere di precipitazioni, anche a carattere temporalesco, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna, con nevicate abbondanti al di sopra dei 1200-1400 metri sulle Alpi occidentali e al di sopra dei 1600-1800 metri sulle Alpi orientali, in abbassamento rispettivamente fino a 1000 e 1200 metri.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani allerta arancione su gran parte del Piemonte e sulle zone centrali del Veneto. Valutata allerta gialla sulla Valle d’Aosta, sul restante territorio del Veneto, sul Friuli Venezia Giulia, sul settore nord occidentale e sul nodo idraulico di Milano in Lombardia, sulla Liguria, sui bacini centrali e occidentali dell’Emilia Romagna, sulla Lunigiana in Toscana, sul Lazio, sul settore orientale dell’Abruzzo, sulle aree dell’Alto Volturno e del Medio Sangro in Molise.