Meteo all'insegna del bel tempo grazie all'alta pressione che si consoliderà sull'Italia: sole quindi quasi ovunque e temperature in rialzo. Sabato invece si farà ancora sentire un po' di freddo al Centro-Sud per l'insistenza di venti settentrionali che manterranno le temperature leggermente al di sotto delle medie. Il clima diventerà particolarmente mite in collina e in montagna sul Nord Italia: tra domenica e lunedì lo zero termico si porterà sopra i 3200 metri nelle Alpi e attorno ai 1000 metri si potrebbero raggiungere i 14-15°C. Nel giorno di Natale assisteremo ad un aumento della nuvolosità in gran parte del Nord, escluse le aree alpine, e sulle regioni tirreniche. Si avvicinerà infatti una perturbazione atlantica, l'ultima dell'anno, che attraverserà il Centro-Nord tra il 26 e il 27 di dicembre.

Meteo, previsioni per Sabato 23 dicembre

Tempo stabile e per lo più soleggiato in tutta Italia: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Vale la pena segnalare il passaggio di velature al Nord, localmente più dense tra il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, e qualche residuo annuvolamento a ridosso dell'Appennino meridionale e nel Nord della Sicilia. Nella notte successiva formazione di locali banchi di nebbia attorno all'alto Adriatico.

Temperature in lieve aumento al Nord ma con ancora diffuse gelate in pianura e nelle valli, stazionarie al Centro-Sud. Venti moderati o tesi settentrionali al Centro-Sud.

Meteo, previsioni per Domenica 24 dicembre

Vigilia di Natale con tempo stabile e soleggiato su quasi tutta Italia. Sin dal mattino aumento della nuvolosità bassa sulla Liguria centro-occidentale, nella seconda parte della giornata anche nel resto della regione e nel nord della Toscana.

Temperature massime pomeridiane in generale aumento, specie al Centro-Sud. Al primo mattino deboli gelate al Centro-Nord. Clima particolarmente mite in collina e in montagna al Nord. Venti da nord in decisa attenuazione.

Meteo, previsioni per Natale

Lunedì 25 dicembre, giorno di Natale, vedrà un aumento della nuvolosità sin dal mattino oltre che in Liguria su gran parte della Val Padana e nel corso della giornata nelle regioni tirreniche, nel sud della Sicilia e nell`ovest della Sardegna. Dal pomeriggio non si escludono locali deboli piogge o pioviggini tra la Liguria di Levante e il nordovest della Toscana. Nel resto del Paese tempo generalmente ancora soleggiato.

Temperature massime in calo al Nord e sulla Toscana, senza grandi variazioni altrove. Il clima non sarà particolarmente freddo né di giorno né di notte.

È possibile confermare un peggioramento più significativo del tempo dopo Natale: tra il giorno di Santo Stefano e il 27 dicembre una perturbazione atlantica, l`ultima del 2017, dovrebbe raggiungere l`Italia. In termini di precipitazioni, saranno coinvolte soprattutto le regioni centro-settentrionali e la Campania, tra la fine di martedì 26 e mercoledì 27 dicembre. Tornerà la neve nel settore alpino e prealpino mediamente a partire dagli 800-1000 metri di quota.

