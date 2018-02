Napoli, 37enne investito da un treno in metro: è in gravi condizioni

Dramma a Napoli sulla metropolitana della linea 1. Un uomo di 37 anni è stato investito da un treno in corsa nella stazione metro di Materdei. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti: secondo le prime informazioni l’uomo avrebbe provato a togliersi la vita e si sarebbe lanciato volontariamente contro il convoglio. Ma per avere una maggiore certezza su quanto accaduto bisognerà attendere il responso delle telecamere di sicurezza.

Metro, tentato suicidio a Napoli: grave 37enne

L’episodio si è verificato intorno alle 9.50. Il 37enne, secondo quanto si apprende, era in attesa sulla banchina in direzione Piscinola. È stato tratto in salvo dai vigili del fuoco e trasportato d’urgenza in ospedale. Secondo NapoliToday il ferito - di cui non è stata resa nota l’identità - versa in condizioni molto gravi e avrebbe subito l’amputazione di una gamba. Il macchinista della vettura è molto scosso, mentre sul posto, oltre alle forze dell’ordine e ai soccorritori, si è recata la direzione della Linea 1.

Pesanti i disagi per i pendolari, con i treni del tutto fermi dal momento della tragedia. La circolazione dei treni è ripresa solo dopo mezzogiorno.

Aggiornamenti su NapoliToday

Tragedia in metro a Roma, video