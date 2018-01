Spinge una donna sotto il treno nella metro di Roma, fermato 47enne: "Gesto di follia"

Un uomo di 47 anni è stato fermato nella notte a Roma dagli agenti della Polizia di Stato: sarebbe stato proprio lui ad aver spinto intorno alle 13 di venerdì 26 gennaio sui binari della metro B, alla stazione Eur Fermi, una donna peruviana ricoverata in gravi condizioni in ospedale.

Gli agenti del Commissariato Esposizione sarebbero arrivati al fermo al termine di una rapida indagine: il gesto è stato infatti ripreso dalle telecamere di sicurezza della stazione. Il 47enne, I.T., le sue iniziali, è in stato di fermo e le cause sono attribuite dagli inquirenti ad un gesto di follia.

La donna, travolta dal convoglio in arrivo in direzione Rebibbia, ha riportato l'amputazione di un avambraccio ed è stata operata d'urgenza all'ospedale San Camillo. Ha inoltre il bacino fratturato, così come un femore, una caviglia ed un trauma alla testa. I sanitari temono inoltre lesioni interne e resterà sotto osservazione.

